Очередная акция #birge #TazaQazaqstan прошла в Атырау. Более двух тысяч жителей вышли очищать прибрежную часть Урала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам замакима города Атырау Шакира Кейкина, за один день акции участники собрали в общей сложности 38 тонн мусора. В саночистке было задействовано 38  единиц спецтехники, в  том числе  23 "КамАЗа", 4 автобуса, 1 катер, 5 тракторов и пр. Если брать во внимание самый первый субботник в рамках акции  #birge #TazaQazaqstan, то в общей сложности в  два этапа было собрано около 60 тонн мусора с берегов Урала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА