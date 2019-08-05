Айт намаз в этот день пройдет в трех мечетях Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как говорится на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, праздник Курбан Айт в 2019 году начнется 11 августа. По астрономическим исследованиям рождение Луны соответствует четвергу, 1 августа. И 2 августа, первый день месяца Зуль-Хиджа. День Арафа соответствует 10 августу. День Арафа - это день, когда паломники делают поклонение на горе Арафа. Мусульманину, имеющему достаток, совершать жертвоприношение является ваджибом (обязательным). Жертвенными животными могут быть верблюды, коровы и бараны (а также козы). Время для его совершения наступает сразу после завершении праздничной молитвы, а завершается оно незадолго до захода солнца третьего дня. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна — неимущим, вторая — на раздачу соседям или угощение родственников и друзей, а третья остается дома для последующего употребления в пищу. Нужно отметить, что в этом году в городе установлено три места, где можно совершить обряд жертвоприношения - рынок "Ел ырысы", ТОО "Кублей" и  ТОО"Батыс адал-ет".  