Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, сегодня, 5 августа, в связи с усилением ветра с 15.00 до 17.00 на пульт скорой помощи поступило 4 вызова. - По проспекту Абулхаир хана на автомобиль упала большая ветка. В результате пострадал 31-летний мужчина. Ему в глаз попал осколок. После чего он был доставлен в Областную многопрофильную больницу. Также пострадала 16-летняя девушка, которая была доставлена в многопрофильную больницу города Уральск, - пояснили в облздраве. Между тем, в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в посёлке Желаево с крыши слетел кусок шифера и попал в голову 8-летней девочки. Она была доставлена в многопрофильную больницу города Уральск. - Также по проспекту Нурсултана Назарбаева ветка упала на голову двум женщинам 69 и 74 лет. Одна из них от госпитализации отказалась, вторая была доставлена ГМБ,-дополнили в облздраве.