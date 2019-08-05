В городе из-за шквального ветра повалило деревья, рекламные щиты и конструкции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 августа, по территории Западно-Казахстанской области было объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидалась гроза,град, шквальный ветер с порывами порывы до 23-28 м/с. Сильнейший ветер начался во второй половине дня. В некоторых районах области и в городе ураган повалил многолетние деревья, сорвал кровлю, светофоры вышли из строя, а также пострадали местные жители. Между тем, большая часть города осталась без электричества. Как пояснили в аварийной службе, порывов электросетей зафиксированы в многих районах, по городу работает 12 бригад. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск пояснили, что силами ТОО "Жайык Жарыгы" в усиленном режиме ведутся работы по восстановлению светофоров. Как сообщили в ДЧС ЗКО, в результате сильного ветра был срыв кровли на соцобъетах. - В Казталовском районе в селе Жанажол в результате сильного ветра сорвана кровля Жанажолской СОШ на площади 120 квадратных метрах и в поселке Талдыкудук сорвана кровля школы имени Есетова на площади 150 квадратных метров. В Жанибекском районе, поселке Жанибек сорвана кровля спортивного зала колледжа им. М.Б. Ихсанова. В Таскалинском районе, поселке Таскала сорвана кровля Центра занятости населения на площади 225 квадратных метра, - пояснили в ДЧС ЗКО. В департаменте отметили, что в Уральске в результате сильного ветра сорвана кровля СОШ №47 на площади 144 квадратных метра и в школе -лицей №38 им. А. Молдагуловой.