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Интересно, у кого получилось? Вы найдете за 15 секунд числа, кроме 888?

https://mgorod.kz/projects/nitem/interesno-u-kogo-poluchilos-vy-najdete-za-15-sekund-chisla-krome-888/
Marat
Интересно, у кого получилось? Вы найдете за 15 секунд числа, кроме 888?
https://mgorod.kz/projects/nitem/interesno-u-kogo-poluchilos-vy-najdete-za-15-sekund-chisla-krome-888/

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