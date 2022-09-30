– Долгое время сын мучается от постоянных кровотечений из носа. Лор сказал, что сосуды в носу закупорились и направил к педиатру, тот направил обратно. Кровь течёт тогда, когда у него начинаются приступы. Я его возила в Алматы, но бесполезно. Сам он не хочет признавать себя инвалидом, говорит, что у него есть руки и ноги и просит не называть его человеком с ограниченными возможностями. До 10 класса мы ходили в школу как и все другие ученики. Но в 11 классе в первой четверти мы много болели и его перевели на домашнее обучение, - рассказала Гульмира Байсарина.

– Приглашение нам выслали ещё в апреле, но из-за отсутствия денег нам приходится всё время откладывать поездку. Но дальше тянуть уже нельзя. На проезд и проживание, надеюсь, соберу сама. Очень прошу сограждан помочь нам, - говорит женщина.

17-летний Асет Бекзатов является инвалидом детства, у него бронхиальная астма. По словам его мамы Гульмиры Байсариной, ребёнок долго не мог ходить, первые шаги он сделал лишь в полтора года.Асет вынужден всё время носить с собой лекарства, так как в любой момент у него может начаться отдышка, которая спровоцирует сильное носовое кровотечение. Сама Гульмира тоже является инвалидом, но несмотря на это, старается вовремя возить сына на лечение. Помочь Асету обещали узбекские врачи, они даже выслали приглашение на лечение. Стоимость обойдется им в 700 тысяч тенге. Женщина воспитывает сына одна, сама работает уборщицей и собрать такую сумму самостоятельно не может. Пособие по инвалидности тратит на ежедневные расходы и лекарства для Асета. Гульмира обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь собрать средства на лечение сына.Все, кто хочет помочь, могут перечислить средства на счёт вСчёт привязан к номеру: 8 707 363 32 43. По этому же номеру вы можете связаться с Гульмирой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.