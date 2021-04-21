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Социум

Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, отбывая срок в колонии Уральска

Мужчину и его пятерых сообщников приговорили к различным срокам заключения. Среди осуждённых - сын организатора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении шестерых мужчин. На скамье подсудимых - шесть человек, все они являются жителями других регионов Казахстана. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Из материалов дела следует, что отбывающий наказание в учреждении УК-170/3 Жаксыберген Есиркепов организовал наркобизнес по перевозке марихуаны из Кызылординской и Жамбылской областей в Уральск. Для этого он
Арайлым Усербаева
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, отбывая срок в колонии Уральска
Мужчину и его пятерых сообщников приговорили к различным срокам заключения. Среди осуждённых - сын организатора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
20 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении шестерых мужчин. На скамье подсудимых - шесть человек, все они являются жителями других регионов Казахстана. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Из материалов дела следует, что отбывающий наказание в учреждении УК-170/3 Жаксыберген Есиркепов организовал наркобизнес по перевозке марихуаны из Кызылординской и Жамбылской областей в Уральск. Для этого он позвонил своему земляку, жителю Кызылординской области Мырзакелди Аманову, с которым раньше вместе отбывали наказание. – Они созвонились по мобильному телефону и заранее договорились о преступлении. Мырзакелди Аманов втянул своего знакомого Бакытжана Шумекеева, который в марте прошлого года привез в Уральск высушенную марихуану в особо крупном размере (около четырех килограммов). Его задержали, когда он собирался обменять наркотики на автомашину. Это первый эпизод дела, - зачитал Бакыт Ермаханов. По второму эпизоду все тот же Жаксыберген Есиркепов, находясь в местах лишения свободы, позвонил своему знакомому, жителю города Тараз Сергазы Омаркулову и вновь спланировал преступление. – Сергазы Омаркулов в свою очередь на такси привез из Жамбылской области в Актобе наркотические вещество весом 16 килограммов. Там он созвонился с Бексултаном Есиркеповым (сын Жаксыбергена Есиркепова - прим. автора), оставил ему товар и сказал, что наркотики нужно продавать по 120 тысяч тенге за килограмм. В марте 2020 года при попытке сбыта 10 килограммов марихуаны Бексултан Есиркепов и его подельник Нурлыбек Кырым были задержаны. Вина всех подсудимых полностью доказана во время судебных разбирательств, - продолжил судья. Таким образом, Жаксыберген Есиркепов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Усмотрев в его действия опасный рецидив, суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. Сергазы Омаркулова приговорили к 12 годам тюрьмы. Мырзакелди Аманова и Бакытжан Шумекеева приговорили к 10 годам лишения свободы. Бексултан Есиркепов и Нурлыбек Кырым проведут за колючей проволокой 10 лет своей жизни. Помимо 297 статьи они признаны виновными и в совершении преступления по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". – Жаксыберген Есиркепов, Бакытжан Шумекеев, Мырзакелди Аманов, Сергазы Омаркулов ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Жаксыберген Есиркепов, к слову, является инвалидом первой группы, в 2006 году попал в аварию и лишился обеих ног. Вместо того, чтобы сделать для себя выводы и встать на путь исправления, он вовлек в преступление собственного сына, который проведет за решеткой немалый срок, - заключил судья.
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, сидя в колонии Уральска
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суд наркотики приговор

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