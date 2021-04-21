Инвалид-колясочник организовал наркобизнес, отбывая срок в колонии Уральска

Мужчину и его пятерых сообщников приговорили к различным срокам заключения. Среди осуждённых - сын организатора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении шестерых мужчин. На скамье подсудимых - шесть человек, все они являются жителями других регионов Казахстана. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Из материалов дела следует, что отбывающий наказание в учреждении УК-170/3 Жаксыберген Есиркепов организовал наркобизнес по перевозке марихуаны из Кызылординской и Жамбылской областей в Уральск. Для этого он