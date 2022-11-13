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Социум

iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске

Внеочередные выборы назначены на 20 ноября. Фото из архива "МГ" Организатором конкурса «Я сделал(а) свой выбор!» является «Орал жастары». Среди проголосовавших жителей Уральска будет разыгран iPhone 13. Условия конкурса просты: сфотографироваться возле избирательного ящика; загрузить фото в Instagram с хэштегом #oraltandau2022; отметить трёх друзей под публикацией на странице @oraljastary В конкурсе будет участвовать одна фотография, сделанная 20 ноября с 7:00 до 20:00. Аккаунты с двумя и более фотографиями не будут участвовать в розыгрыше. Победитель будет определён 22 ноября с помощью програ
Арайлым Усербаева
iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске
Внеочередные выборы назначены на 20 ноября.
Явка избирателей в ЗКО составила 47,5%
Явка избирателей в ЗКО составила 47,5%
Фото из архива "МГ" Организатором конкурса «Я сделал(а) свой выбор!» является «Орал жастары». Среди проголосовавших жителей Уральска будет разыгран iPhone 13. Условия конкурса просты:
  • сфотографироваться возле избирательного ящика;
  • загрузить фото в Instagram с хэштегом #oraltandau2022;
  • отметить трёх друзей под публикацией на странице @oraljastary
В конкурсе будет участвовать одна фотография, сделанная 20 ноября с 7:00 до 20:00. Аккаунты с двумя и более фотографиями не будут участвовать в розыгрыше. Победитель будет определён 22 ноября с помощью программы Lizaonair. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
выборы айфон

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