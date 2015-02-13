Ирина Шейк и Криштиану Роналду. Источник фото: Getty images Ирина Шейк и Криштиану Роналду. Источник фото: Getty images Российская модель намекнула о возможной причине расставания с футболистом сообщает super.ru. Российская модель — 29-летняя Ирина Шейк дала первое интервью после разрыва с Криштиану Роналду. Красотка не стала откровенничать с журналистами и лишь слегка приоткрыла завесу тайны. О причинах расставания с обладателем Золотого мяча Ирина говорить отказалась, но заявила, что ищет верного мужчину: — Что я сейчас ищу в мужчине — это честность. Я ценю тех мужчин, которые верны своим женщинам. Это, наверное, самое важное в любом из них. Слова сексуальной манекенщицы дали почву для новых обсуждений разрыва одной из самых красивых пар в мире. Поклонники Шейк тут же стали обвинять спортсмена в изменах. Впрочем, сам Криштиану недолго горевал в одиночестве. Пока Ирина закупает дорогое шампанское, чтобы отметить День святого Валентина в одиночестве, Ронадлу коротает дни в обществе испанской телеведущей Лусии Виллалон. Источник: super.ru