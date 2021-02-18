В канун 23 февраля дамы пребывают в активном поиске подарков для своих дорогих и любимых мужчин. Ведь хочется подарить что-то стоящее и нужное. Посетите магазины «220 вольт», и вы найдете то, чем очень порадуете своих рыцарей.
Если кухня – стихия представительниц слабого пола, то прибить, забить, отремонтировать – прерогатива настоящего хозяина, и одним из самых универсальных подарков для него станет набор ручных инструментов, необходимых для работ в быту - это различные отвертки, шуруповерты, плоскогубцы, пассатижи, гаечные ключи, молотки и другие.
Кроме этого, «220 вольт» предлагает для ремонтных, строительных и дорожно-строительных работ промышленные и бытовые инструменты от надежных и всемирно известных топовых производителей Bosch, Hammer, Wester, DeWalt, Makita, Metaba. Товары в широком ассортименте.
Внимание! На все покупки действует скидка 13% при наличном расчете. Кроме этого, товары можно приобрести в рассрочку до 12 месяцев через банк "Хоум Кредит", а также через "Каспи банк" на сайте kaspi.kz
Вы можете приобрести в магазинах следующие товары: измерительные, электрические и бензиновые инструменты, генераторы, сварочное оборудование, свет и электрика, силовая техника, сантехника и климат, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, товары для садоводства и огородничества, для семейного отдыха и туризма.
К примеру, здесь вы найдете такие инструменты для бытовых и ремонтных работ, как дрели, бензопилы, перфораторы, болгарки, лазерные линейки, клеевые пистолеты, отбойные молотки, ножницы, рубанки, строительные пылесосы, малярные и отделочные инструменты и многое другое.
А заядлых автолюбителей порадуют в качестве подарков различные автомобильные товары: аксессуары, пылесосы, компрессоры, косметика и химия, шиномонтажное оборудование – все то, что необходимо мужчинам для ухода за их верным железным другом.
Не можете определиться с подарком? Есть оптимальное решение – купите в магазине «220 вольт» подарочный сертификат на любую сумму.
Не за горами открытие дачного сезона. Не забудьте приобрести различный необходимый инвентарь для приусадебного хозяйства. Также вы можете купить технику, которая во многом облегчит ваш труд: снегоуборщики, мотоблоки, бензиновые и электрические триммеры (мотокосы), мотобуры с различными насадками, насосы и так далее.
В выборе подарка или других необходимых товаров вам обязательно помогут вежливые и квалифицированные специалисты по продажам. Магазины работают с 09.00 до 19.00 без выходных. Вы можете также приобрести или заказать товары через интернет-магазин на сайте www.220-volt.ru
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Мы ждем вас по адресам:
ул. Курмангазы, 163, р-н остановки Школьник, Инстаграм: @220volt_oral
тел.: +7 (711) 250-83-85, +7-700-444-52-20.
ул. Жангир хана, 52Б, Инстаграм: @220_volt_uralsk
тел.: +7-700-444-72-20.
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