Источник: geektimes.ru Источник: geektimes.ru Дискуссии об искусственном интеллекте и его возможной роли или модели поведения в этом мире не утихают. Чем ближе человек подходит к возможности создания ИИ, тем больше специалистов втягиваются в обсуждение. К примеру, Стивен Хокинг и Илон Маск считают, что ИИ может стать концом нашей цивилизации. Примерно так же думает и Билл Гейтс.  Но один из лучших специалистов мира по ИИ Эндрю Ын, работающий сейчас в Baidu, считает, что искусственный интеллект не угрожает жизни и здоровью человека, а также всей нашей цивилизации. По мнению Эндрю, переживать стоит не из-за возможного появления Терминатора, больше внимания стоит уделять таким устройствам, как роботизированные грузовики. Справедливости ради нужно отметить, что проблема, которая обсуждается ниже, касается не «чистого ИИ», то есть действительно машинного разума, а, скорее, умных устройств с элементами искусственного интеллекта. Эндрю Ын не един в своем мнении, есть и другие специалисты по ИИ, считающие примерно так же. Журналисты WIRED постарались узнать мнение наиболее видных фигур в сфере разработки ИИ. После опроса специалистов стало ясно, что большинство считают ИИ не слишком опасным для человека в кратко- и среднесрочном периоде. В долгосрочном ИИ может быть проблемой, но не в той роли, в какой мы себе это обычно представляем. Эндрю Ын утверждает, что у США переход из сельскохозяйственной стадии, когда 90% населения работали на фермах, к текущему состоянию, когда всего 2% населения работают в сельском хозяйстве, заняло 200 лет. А вот переход от текущего состояния на стадию «искусственный интеллект работает вместо вас» произойдет гораздо быстрее, и это может быть большой проблемой. Скорее всего, ИИ станет оказывать сильное влияние на цивилизацию примерно через 5-10 лет, считает профессор когнитивной робототехники Мюррей Шенехен (Murray Shanahan) из Имперского колледжа. С этими идеями согласны два профессора из Массачусетского технологического университета, Эрик Бринйолфссон и Эндрю Макафи (Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee), считающие, что мы входим во вторую технологическую эру, где изменения, спровоцированные развитием цифровых технологий, могут оставить миллионы неспециалистов и работников средней квалификации без работы. Те же роботизированные грузовики с течением времени могут и вовсе лишиться сопровождения в виде человека-оператора. Если роботизированные автомобили покажут свою надежность, то зачем еще человек внутри? Законодательство могут адаптировать к новым реалиям быстрее, чем кажется, не говоря уже о принятии таких новшеств компаниями-перевозчиками. Роботы-автомобили, роботы-официанты, роботы-обслуга в отелях. В прошлом году, например, корпорация Google заменила группу работников, которые распознавали изображения (телефонные номера, номера домов и названия улиц на стенах и т.п.) специальным софтом, а работников направила на выполнение других занятий. Эндрю Ын, который, помимо всего прочего, является сооснователем Coursera, считает, что ИИ уже начал забирать работу у людей, и с течением времени это процесс только ускорится. Кстати, по поводу влияния ИИ на цивилизацию есть и другие мнения. Например, на гиках уже публиковалась вполне оптимистичная статья, где показано мнение Орена Эциони (глава Института искусственного интеллекта Аллена). Источник: geektimes.ru Автор: marks