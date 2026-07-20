Испания выиграла ЧМ-2026 по футболу, победив Аргентину в финале

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины. Матч прошел на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В компенсированное ко второму тайму время аргентинский полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Испанцы реализовали численное большинство в овертайме: на 106-й минуте единственный и победный мяч забил нападающий Ферран Торрес, замкнувший передачу Нико Уильямса. Торрес также был признан лучшим игроком матча.

Для сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте это второй титул чемпионов мира в истории - первый команда завоевала в 2010 году. Аргентинцы не сумели защитить статус действующих чемпионов, полученный в Катаре в 2022 году. Для южноамериканской сборной это третий финал за последние четыре мировых первенства.