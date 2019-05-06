Как сообщили в городском акимате, проект позволит на карте "2 ГИС" увидеть исторические места, а жители и гости города смогут сами обозначать на карте нужные места и сделать экскурсию по старинным особнякам Уральска, дореволюционным зданиям, историческим местам и памятникам XX столетия. – Цель проекта - сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, дальнейшее развитие посещения исторических мест в регионе, осведомить жителей и гостей города богатым прошлым, напомнить, что Уральск является культурно-историческим и образовательным центром, его театры, музеи, библиотеки достойны внимания культурного человека. Также рассказать и показать места, которые посетили в разное время А.С. Пушкин, М.А. Шолохов, В.А. Жуковский, В.И.Даль, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, и многие другие выдающиеся деятели культуры, науки и искусства, - рассказали в отделе внутренней политики акимата города Уральск. Стоит отметить, что одной из основных задач является развитие культурно-образовательного туризма, создание условий и возможностей для их посещения жителями, независимо от возраста, национальности и религиозных предпочтений.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.