Торжественное мероприятие прошло 6 мая на базе воинской части 5517. В нем приняли участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, ветераны ВОВ, руководители правоохранительных органов, командиры частей Уральского гарнизона, семьи военнослужащих, студенты и школьники. Для посетителей была организована выставка спецтехники и оружия. – Цель сегодняшнего мероприятия - собрать в одном месте сразу три поколения: ветеранов Великой Отечественной войны, действующих военнослужащих, молодежь, школьников и студентов. Для посетителей мы подготовили выставку военной техники, оружие, показательные выступления, чтобы у всех остались положительные впечатления и гордость. В мероприятии принимают участие более 500 человек. Вниманию наших гостей будут предоставлены бронированная техника, стрелковое оружие, разные виды формы одежды, смотр экипировки вооружения, - рассказал руководитель управления воспитательно-социальной правовой работы Болат Смагулов. Стоит отметить, что в качестве гостей были приглашены семьи военнослужащих. Многие пришли вместе с детьми. Повара военной части угощали посетителей настоящей солдатской кашей. Военный оркестр исполнял песни военных лет, а гостям продемонстрировали показательное выступление личного состава по рукопашному бою, выступления специалистов кинологической группы со служебными собаками в патрульно-розыскной службе. Мероприятие продолжилось спортивными соревнованиями и военным парадом личного состава. – То, что мы сейчас живем под мирным и ясным небом, является огромным трудом миллионов человек. Кто-то работал в полях, кто-то изготавливал оружие, кто-то воевал с врагами. Я был призван в ряды советской армии в 17 лет. Семь лет своей жизни посвятил защите своей Родины. Воевал на Карельском фронте, дошел до Москвы, позже меня отправили в Японию, был водителем "Катюши". После войны окончил три техникума. Задача нынешней молодежи - жить и радоваться, получать образование, трудиться и работать во благо нашей страны, - рассказал ветеран ВОВ 93-летний Менжан Абдрахманов. Как сообщил глава региона, на фронт из ЗКО ушли 76 тысяч 635 солдат, каждый второй из них не вернулся домой. – 40 западноказахстанцев были награждены высоким званием Героя Советского Союза, шесть наших ветеранов стали полными кавалерами ордена Славы. Дочери казахского народа – Алия Молдагулова, Маншук Маметова и Хиуаз Доспанова своими подвигами прославили наш единый народ на века. Сегодня рядом с нами находятся 83 ветерана Великой Отечественной войны. Мы преклоняем головы перед вами за наше мирное небо и счастливую жизнь! Выражаю уверенность, что вы и в дальнейшем будете высоко нести их боевое наследие. Всегда будете с честью служить Родине, охраняя наш общий дом – Республику Казахстан, его единство и согласие, мирный труд и покой соотечественников! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в овладении солдатской наукой! - обратился к присутствующим Алтай Кульгинов.