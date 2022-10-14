История вокруг лишённого лицензии вуза Атырау набирает обороты
Министерство науки и высшего образования заявляет, что институт всё ещё лишён лицензии.
В апреле министерство образования и науки Казахстана сообщило, что лишило генеральной лицензии Атырауский инженерно-гуманитарный институт. 13 октября учредитель вуза Ерсаин Ихсанов и ректор Адилбек Турдалиев сообщили «МГ», что решением Атырауского областного суда результаты проверки института признаны незаконными.
- Решением специализированного межрайонного административного суда Атырауской области от 16 июня 2022 года, акт о назначении проверки и акт о результатах проверки комитета по обеспечению качества образования МОН РК признаны незаконными. Постановлением судебной коллегии по административным делам Атырауского областного суда от 1 сентября 2022 года вступило в законную силу 10 октября 2022 года. Решение суда необходимо исполнить в течение одного месяца с момента вступления закона в силу», говорится в документе за № 2399-23-3-1-5 /1161. от 11 октября 2022 г. Теперь Министерство науки и высшего образования в течение месяца должно восстановить права Атырауского вуза на ведение образовательной деятельности. Весь преподавательский состав и студенты получат соответствующие уведомления о возобновлении учебного процесса. Желающие смогут вернуться в родные стены Альма-матер, - прокомментировал Адильбек Турдалиев.
Министерство науки и высшего образования настаивает на том, что институт лишён генеральной лицензии по двум статьям КоАП РК:
По части 7 статьи 409 постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау Институт подвергнут штрафу с лишением разрешительного документа. Суд апелляционной инстанции Атырауской области оставил решение без изменения.
По части 2 статьи 464 постановлением комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки институт привлечён к штрафу с лишением разрешительного документа. Специализированный суд по административным правонарушениям Нур-Султана оставил жалобу института без удовлетворения.
В ведомстве отметили, что большинство студентов Атырауского инженерно-гуманитарного института уже перевелись и продолжают обучение в других вузах западного региона.
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