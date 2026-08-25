Итоговые результаты выборов в Курултай: ЦИК озвучил данные

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов Курултая, прошедших 23 августа, сообщает пресс-служба ЦИК.
- Сегодня по итогам данных территориальных избирательных комиссий мы можем озвучить окончательные результаты голосования. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 623 289 человек. В голосовании приняли участие более 9 351 539 человек, что составляет 74,08% от общего числа избирателей, - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.
Он отметил, что явка оказалась выше, чем на референдуме: разница составила 224 357 человек.
Какие партии прошли порог
По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий:
- "Әділет" - 71,17%
- "Ауыл" - 6,26%
- Respublica - 5,56%
- ОСДП - 5,11%
- "Ак жол" - 5,21%
Две другие партии, допущенные к выборам, не набрали достаточного количества голосов:
- Народная партия Казахстана - 3,11%
- "Байтак" - 1,07%
За вариант «против всех» проголосовали 2,51% избирателей.