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Социум

Итоговые результаты выборов в Курултай: ЦИК озвучил данные

Отмечается, что явка оказалась выше, чем на референдуме.
Варвара Тыщенко
Итоговые результаты выборов в Курултай: ЦИК озвучил данные
Фото Медета Медресова

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов Курултая, прошедших 23 августа, сообщает пресс-служба ЦИК.

- Сегодня по итогам данных территориальных избирательных комиссий мы можем озвучить окончательные результаты голосования. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 623 289 человек. В голосовании приняли участие более 9 351 539 человек, что составляет 74,08% от общего числа избирателей, - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.

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Он отметил, что явка оказалась выше, чем на референдуме: разница составила 224 357 человек.

Какие партии прошли порог

По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий:

  • "Әділет" - 71,17%
  • "Ауыл" - 6,26%
  • Respublica - 5,56%
  • ОСДП - 5,11%
  • "Ак жол" - 5,21%

Две другие партии, допущенные к выборам, не набрали достаточного количества голосов:

  • Народная партия Казахстана - 3,11%
  • "Байтак" - 1,07%

За вариант «против всех» проголосовали 2,51% избирателей.
 

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