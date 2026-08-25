Итоговые результаты выборов в Курултай: ЦИК озвучил данные

Отмечается, что явка оказалась выше, чем на референдуме.

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов Курултая, прошедших 23 августа, сообщает пресс-служба ЦИК.

- Сегодня по итогам данных территориальных избирательных комиссий мы можем озвучить окончательные результаты голосования. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 623 289 человек. В голосовании приняли участие более 9 351 539 человек, что составляет 74,08% от общего числа избирателей, - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.

Он отметил, что явка оказалась выше, чем на референдуме: разница составила 224 357 человек.

Какие партии прошли порог

По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий:

"Әділет" - 71,17%

"Ауыл" - 6,26%

Respublica - 5,56%

ОСДП - 5,11%

"Ак жол" - 5,21%

Две другие партии, допущенные к выборам, не набрали достаточного количества голосов:

Народная партия Казахстана - 3,11%

"Байтак" - 1,07%

За вариант «против всех» проголосовали 2,51% избирателей.

