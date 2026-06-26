Из Бишкека в СИЗО: в Казахстан доставили подозреваемого в крупной афере с машинами в СпецЦОНе

По версии следствия, преступная группа оформляла миллионные займы на несуществующие иномарки и обманула десятки людей почти на два миллиарда тенге.

В Казахстан из Кыргызстана экстрадировали гражданина, которого подозревают в организации масштабной финансовой аферы. Мужчина вместе с соучастниками, предположительно, создал преступную группировку, обманывавшую отечественные банки и рядовых покупателей автомобилей, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Двое предполагаемых подельников задержанного уже предстали перед судом, а сам подозреваемый организатор успел пересечь границу. Однако его вычислили и поймали соседние спецслужбы. Сейчас фигуранта дела уже поместили в следственный изолятор. Жертвами ОПГ стали 77 человек и две крупные финансовые организации, а совокупный ущерб превысил 1,8 миллиарда тенге.

Следователи выяснили, что с 2022 по 2024 год злоумышленники использовали две мошеннические схемы. По версии следствия, сначала подозреваемые находили людей и убеждали их оформить на себя крупные банковские займы ради покупки новых автомобилей.

- Для реализации задуманного они привлекали граждан к получению банковских займов на приобретение автомобилей, которые в дальнейшем злоумышленниками реализовывались, а полученные денежные средства тратились на собственные нужды, - заявили в надзорном ведомстве.

Второй сценарий оказался еще более дерзким: аферисты научились брать миллионные кредиты под покупку машин, которых вообще не существовало в природе. Они смогли поставить на учет виртуальный транспорт, используя пробелы в регистрационных системах.

- Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в "СпецЦОНе" города Алматы как якобы прибывшие из Кыргызской Республики, после чего для их покупки на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты, - пояснили в Генпрокуратуре.

Все полученные от банков деньги соучастники, как считают в прокуратуре, делили между собой и тратили на личные нужды. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.