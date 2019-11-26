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Происшествия Социум

Из больницы выписали мальчика, которого ударило током в трансформаторной будке в ЗКО

9-летнему Назару пришлось провести в стенах больницы около трех месяцев и перенести несколько операций по пересадке тканей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 октября в редакцию "МГ" обратилась мама маленького Назара Сандугаш Аугалиева с просьбой открыть сбор средств, так как ее сыну было необходимо провести дорогостоящие операции по пересадке тканей на голове. После того как уральские врачи провели все возможные операции в течение месяца, Назар с мамой 2 октября отправились в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Там мальчику диагностировали ожог 2-3 А степ
Кристина Кобина
Из больницы выписали мальчика, которого ударило током в трансформаторной будке в ЗКО
9-летнему Назару пришлось провести в стенах больницы около трех месяцев и перенести несколько операций по пересадке тканей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
3 октября в редакцию "МГ" обратилась мама маленького Назара Сандугаш Аугалиева с просьбой открыть сбор средств, так как ее сыну было необходимо провести дорогостоящие операции по пересадке тканей на голове. После того как уральские врачи провели все возможные операции в течение месяца, Назар с мамой 2 октября отправились в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Там мальчику  диагностировали ожог 2-3 А степени, это ожог 30-40% кожного покрова, ожог дыхательных путей 2-3 степени, ожоговый шок тяжелой степени. Для проведения лечения и операций требовалось 1,5 миллиона тенге. - Я очень благодарна всем. Нам помогали абсолютно все: родственники, односельчане, из школы имени М.Ауэзова, родители детей из нашего и других классов, директор, учителя, также поддержала средствами и ДЮШС в Чапаево, Евразийский университет провел благотворительный концерт, просто звонили незнакомые люди и перечисляли средства. Так нам удалось собрать 1,2 миллиона тенге. Сыну на эти деньги провели операции и лечение. Через что ему пришлось пройти - это ужас. Конечно, ребенок стал агрессивным и замкнутым, боится боли, ему предстоит долгая реабилитация. Самое главное - у него прижилась кожа на голове, там остался маленький кусочек, за которым необходимо наблюдать. На этом месте не будут расти волосы, но где-то через год мы, наверное, поедем в Самару исправлять это. Главное - он жив, - рассказала мама мальчика Сандунаш. Также Сандугаш отметила, что пока Назар не будет посещать школу, у него будет обучение на дому. - Нам надо через месяц снова ехать в Самару на проверку. В Уральске пройти детского кардиолога. По месту жительства делать физиолечение. С ребенком будут работать школьные психологи. Но он просто счастлив, что, наконец-то, дома, - отметила мама Назара. Напомним, 29 августа в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО мальчики играли и забрели в открытую трансформаторную будку, где одного из них ударило током. Ребенок попал в больницу. Позже подробности случившегося рассказала мама ребенка Сандугаш Аугалиева. Она рассказала, что ее сын провел в реанимации 10 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Сандугаш Аугалиевой
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