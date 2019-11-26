Из больницы выписали мальчика, которого ударило током в трансформаторной будке в ЗКО

9-летнему Назару пришлось провести в стенах больницы около трех месяцев и перенести несколько операций по пересадке тканей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 октября в редакцию "МГ" обратилась мама маленького Назара Сандугаш Аугалиева с просьбой открыть сбор средств, так как ее сыну было необходимо провести дорогостоящие операции по пересадке тканей на голове. После того как уральские врачи провели все возможные операции в течение месяца, Назар с мамой 2 октября отправились в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Там мальчику диагностировали ожог 2-3 А степ