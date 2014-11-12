В Казахстане наблюдается отток квалифицированной рабочей силы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра национальной экономики Мадину Абылкасымову.   фото с сайта www.tengrinews фото с сайта www.tengrinews - Сейчас на рынке труда наблюдается чистый отток квалифицированной рабочей силы из Казахстана и чистый приток неквалифицированной рабочей силы, не имеющей профессионального образования. На этом фоне растут издержки государства: по подготовке замены выезжающих специалистов, по профессиональному обучению и переподготовке въезжающей неквалифицированной рабочей силы. За последние четыре года число эмигрантов с высшим образованием превысило число иммигрантов на 65 процентов. Максимальный чистый отток трудоспособных мигрантов наблюдается по техническим, экономическим и педагогическим специальностям, - сказала вице-министр национальной экономики на круглом столе комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК на тему "О тенденциях миграционных процессов (социальные аспекты)". Также, по ее словам, отсутствуют эффективные механизмы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов для приоритетных областей экономики. - - - Указанные тренды ухудшают качество человеческого капитала в стране и требуют незамедлительного решения, - подчеркнула Абылкасымова. Она пояснила, что проводится активная работа по поэтапной отмене визового режима для граждан стран-членов ОЭСР. Также совершенствуется законодательство по привлечению иностранной рабочей силы. Кроме того, сохраняется проблема дисбаланса региональных ресурсов. - В результате безвозвратной миграции из северных регионов Казахстана в Россию ухудшается демографическая ситуация этих регионов", - заявила Абылкасымова. По ее словам, необходимо провести работу по формированию в регионах ареалов и точек "концентрированного экономического пространства". "В качестве точек роста будут выступать наиболее динамично развивающиеся города и регионы, - пояснила она.