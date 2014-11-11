В высшем эшелоне власти Казахстана произошли кадровые перестановки
Гульшара Абдыкаликова назначена государственным секретарем, сообщает Tengrinews.kz. Гульшара АБДЫКАЛИКОВА. Фото с сайта tengrinews.kz
"Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в указе, размещенном на сайте главы государства.
В разное время Абдыкаликова занимала должности советника президента Республики Казахстан, председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте. Также была министром труда и социальной защиты населения.
Бердыбек Сапарбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана. Бердыбек САПАРБАЕВ. Фотос сайта ortcom.kz
Он сменил на этом посту Гульшару Абдыкаликову, которая сегодня была назначена на должность государственного секретаря Казахстана.
С 4 марта 2009 года Сапарбаев был акимом Восточно-Казахстанской области. Отметим, 61-летний Бердыбек Сапарбаев - уроженец села Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. Трудовую деятельность он начал рабочим совхоза Задарьинский Кызылординской области. После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс, экономистом в Минфине КазССР. Был замминистра образования Республики Казахстан, работал в аппарате президента и кабинете министров Республики Казахстан.
Был акимом Кызылординской области с 1995 по 1999 год, акимом Южно-Казахстанской области - с 1999 по 2002 годы.
Председатель агентства таможенного контроля РК, вице-министр - председатель комитета таможенного контроля министерства финансов (2002 - 2006 годы); заместитель руководителя канцелярии премьер-министра - представитель правительства в Парламенте (2006 - 2007); вице-министр экономики и бюджетного планирования (9.02.07-27.08.07).
С 27 августа 2007 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения республики.
Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области. Даниал АХМЕТОВ. Фото с сайта eurasiancommission.org
Даниалу Ахметову 60 лет. Он выпускник Павлодарского индустриального института по специальности "инженер-строитель". Трудовую деятельность начал мастером, затем работал прорабом на домостроительном комбинате треста "Павлодаржилстрой". С 1992 по 1993 год он возглавлял Экибастузскую городскую администрацию. После чего стал акимом Павлодарской области, а следом и главой СКО.
В 1999 году Даниал Ахметов был назначен заместителем премьер-министра республики, затем стал первым замом главы кабмина. На этом посту он курировал вопросы промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций. А в ноябре 2001 года его снова назначили акимом Павлодарской области. В июне 2003 года стал премьер-министром Казахстана. Но в 2007 году подал в отставку. После чего указом президента Даниал Ахметов стал министром обороны республики. В этой должности он проработал до 2009 года. В декабре 2010 года стало известно, что он возглавил компанию в сфере экологической энергетики.
Позже Ахметов был назначен от Казахстана членом коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии. Ему было поручено курировать вопросы энергетической политики, политики естественных монополий, транспорта и перевозок, в том числе вопросы регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, согласования применения исключительных тарифов, проведения расследований, принятия решений о приостановлении/отмене решений по изменению тарифов и инфраструктуры.
С марта 2009 года Восточно-Казахстанскую область возглавлял Бердыбек Сапарбаев. 11 ноября 2014 года в ходе расширенного заседания политсовета партии "Нур Отан" в Астане работу Сапарбаева в должности акима ВКО Нурсултан Назарбаев поставил в пример.
- Если бы все области работали в таком русле, было бы очень хорошо. Но то, как ведется работа в Восточно-Казахстанской области, можно распространить во всех областях, - заметил Назарбаев.
