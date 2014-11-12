- Реальная картина в регионе совсем обратная. В текущем году, наоборот, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, тяжких хулиганств, ДТП со смертельным исходом (-31,4%), уличной преступности. Уровень убийств остаётся на уровне прошлого года. Это что касается преступлений против личности и общественной безопасности. По имущественному блоку сократилось количество тяжких грабежей, в том числе грабежей сотовых телефонов, вымогательств, разбойных нападений. Причём происходит всё это на фоне продолжающегося жёсткого курса по обеспечению поголовной регистрации всех происшествий и недопущению их укрытия от учёта. То есть положительная динамика и результаты налицо. Такая картина является закономерным следствием растущей экономики и развития региона, открытия новых производств, создания новых рабочих мест и сокращения безработицы, предпринимаемых всем обществом мер по обеспечению профилактики правонарушений и принципа «нулевой терпимости» к ним, системной работы правоохранительных органов с подучётным криминогенным контингентом, который вырывается из антисоциальной среды, и обеспечения принципа неотвратимости наказания. Ведь коль преступник скоро пойман и предстал перед законом, то соблазна для новых злодеяний становится меньше. В этой части по раскрытию преступлений ДВД нашей области по всем позициям находится на 1-4 местах. При анализе ответа на этот вопрос видно, что в реальности преступлений совершается меньше, а в жизни кажется, что их значительно больше. Причиной тому – сложившаяся политика СМИ и качественный уровень журналистики, искажающий реальную криминогенную обстановку. Ведь чтобы формировать и вести такие рубрики как господин Познер, то надо и иметь интеллект и аналитику как у Познера. К сожалению, немногие идут этим тернистым путём. Проще взять какой-то жареный факт из криминальной хроники и мусолить его, причиняя боль потерпевшим и их родственникам. Мусоля по 3-4 раза одно событие, СМИ сами запутываются в реальной криминогенной ситуации, и запутывают общество, нагнетая обстановку. Это всё видно по ходу задаваемых вами вопросов. Причём такая практика характерна для СМИ практически всех стран, а не только нашей страны. В Турции, к примеру, на второй день не хочется выходить на улицу, начерпавшись отрицательной информации из СМИ. Если говорить о нашей области, возьмите последний случай с резонансным убийством Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ – убитая горем мать была у меня на приёме и в слезах сетовала, что их семью осадили журналисты и не дают им покоя. Для кого-то здесь повод отработать заказ редакции, для других невольных участников публикаций – очередное перемалывание трагедии в надломленной душе. Больше всего на одном из заседаний Общественного совета нашего ДВД на просьбу внимательно относиться к людям при освещении криминальных событий и не нагнетать психоз в обществе, поразил циничный ответ одного репортёра: «Журналистику кормят чужие несчастья». В корне не согласен с такой позицией. Не должна чужая беда быть источником наживы и существования ни для бандитов, ни для других людей. Все вы знакомы с известной кинокартиной С.Говорухина «Место встречи изменить нельзя», но мало кто знает, что снята она по повести братьев Вайнеров «Эра милосердия», где главный смысл кроется не в ликвидации одной из многочисленных на то время банд, а в мечте людей тяжёлого послевоенного времени в то, что неминуемо наступит эта эра милосердия и ради этого стоит жить и работать. Думаю, что хорошие статьи о живущих в нашем крае замечательных людях, их не бросающемся в глаза созидательном труде и талантах, об исторических событиях и уроках прошлого должны преобладать в СМИ и это будет намного интересней для всех людей и общества в целом.- В текущем году число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, незначительно возросло на +4,3% или всего на 37 случаев в абсолютных цифрах. Так что говорить о появлении какой-то резко негативной тенденции не приходится. Однако здесь есть проблемы. Основным профилактическим фактором здесь является удаление с улиц и из общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянения, ищущих приключения и отравляющих жизнь окружающим. В текущем году с улиц и из общественных мест патрульными нарядами полиции удалены и привлечены к административной ответственности 14 516 пьяниц, но в ЦВАД (бывший медвытрезвитель) помещено менее половины – всего 6199, что на 726 или 10,5% меньше, чем в прошлом году. Чувствуете разницу и дисбаланс? При растущем выявлении пьяниц на вытрезвление должно было остаться на три сотни правонарушителей больше, но отпустили их из ЦВАД больше на семь сотен. В результате только в текущем году более тысячи пьяных людей, минуя вытрезвление, вновь пошли на улицы приставать к прохожим. А если сравнивать эти цифры с периодом до 2010 года, то тогда ежегодно в медвытрезвитель помещалось на вытрезвление по 17 тысяч пьяных людей или в 2,8 раза больше, чем сегодня. Проблема эта связана с передачей в 2010 году медвытрезвителей из системы МВД в систему органов здравоохранения. С этого времени сложился парадокс: число пьяных людей на улицах не снижается, а действенных рычагов профилактики стало меньше. Поэтому не изолированные до вытрезвления пьяницы либо сами совершают преступления, либо становятся их жертвами. По этим причинам в состоянии опьянения по-прежнему совершается каждое пятое-четвёртое преступление (22,8%) и пьянство остаётся общественным злом, становясь зачастую причиной различных преступлений – от краж и хулиганств до дорожно-транспортных происшествий и убийств. Бороться с этим злом надо как всем миром, так и каждому в отдельности. На то есть простой принцип: «Пьянство – враг здоровья, разрушитель семьи», раскрывающий не только сиюминутный вред, но и далеко идущие последствия пьянства. Ведь спившиеся родители не порождают в лишённых ласки детях ничего кроме затравленности и озлобленности, которые сегодня калечат им детство, а завтра могут привести на скамью подсудимых.- Особая жестокость – это юридический термин, являющийся квалифицирующим признаком при убийстве, а особый (исключительный) цинизм – квалифицирующий признак уголовного хулиганства. С моральной же точки зрения, каждое преступление и цинично, и жестоко – ибо переступает через общеловеческие ценности. Разве не цинично и жестоко пристать на улице к чьей-то жене, а затем избить её мужа и сына? Поэтому как здесь можно что-то выделить и с чем сравнивать в сухих цифрах? Неужели с человеческой точки зрения слёзы побитого каким-то негодяем ребёнка не горше, чем, если бы при этом его ещё покалечили? Всё это горько, цинично и жестоко. И всё это было и есть с первого дня моей работы в полиции на протяжении 24-ех лет. Здесь, наверное, правильно было бы говорить о резонансности преступлений, и этот фактор усилился. Ведь в советское время тема преступности была закрытой, а сегодня её не обсуждает только ленивый. И тогда, и сейчас были отдельные жуткие преступления, в любой эпохе были свои злые гении и негодяи, о которых вспоминать не стоит. Не заслуживают они этого.- Люди всегда были агрессивны друг к другу, даже к близким людям. Вернитесь к библейскому убийству Авеля его родным братом Каином даже не из-за задетого плеча, а из заурядной обиды, гордыни и чванства. История войн и крестовых походов, восстаний и завоеваний, сопровождавших всю историю человечества, насквозь состоит из этой агрессии. И сегодня этой агрессии ни больше, ни меньше чем в другие времена. Если же вернуться к тому, что бытовые случаи, которые вы упомянули в своём вопросе, порой становятся поводом к дракам или поножовщине – то это вопрос бездуховности и личной культуры отдельных людей, зачастую слабых по своей сути, а потому живущих по принципу стаи. Ведь согласитесь, начинает такие действия стая против одного и никогда один против стаи. Ведь один против стаи – это батыр. Поэтому это ещё раз вопрос к личной совести и культуре каждого человека.- По количеству совершенных преступлений наша область находится на 12 месте, то есть жизнь здесь безопасней и спокойней, чем в 11 других регионах страны. Уровень преступности стабильный, статистический же рост обусловлен поголовной регистрацией всех происшествий. С учётом законодательных изменений с 1 января преступность в статистике искусственно возрастёт ещё на порядок, так как по новым критериям с момента звонка в полицию каждое сообщение будет регистрироваться как преступление в Едином реестре досудебных расследований. Но на покое и безопасности людей это никак не отразится, их мы обеспечим. Влияние иностранного криминалитета на регион нами пресечено, с местными криминальными структурами мы тоже разобрались и вместе с коллегами по силовому блоку будем вместе работать в этом направлении.- От живущих там граждан. Задача полиции – обеспечить везде правопорядок, покой и безопасность людей, а чистоту, порядок и добрососедские отношения – должны сами люди, уважительно относясь друг к другу.- Я бы разделил уезжающих людей на две категории. Если говорить о людях других национальностей, возвращающихся на свою историческую Родину, – каждого тянет к своим истокам, и нас тоже. Каждый лелеет мечту о лучшем будущем, не состоявшись здесь. Но где лучше и безопаснее, чем в Казахстане? Где человек защищён от преступности, в каком государстве? Назовите любую страну и посмотрите её криминальную хронику, а не рекламные проспекты. Много людей других национальностей, которые вернулись назад и, познав всё в сравнении, снова счастливо живут здесь. Вторая часть – это представители коренной национальности, которые апеллируют различными причинами, в том числе вопросами безопасности. Одни не состоялись на исторической Родине и мечтают об ином на чужбине, другие – нажили здесь капиталы и уезжают пользоваться их благами. Ни тем, ни другим никто здесь не судья. Вопрос в другом: патриоты ли они своей Родины и своего народа? Даже если бы здесь было плохо и страшно, то кто, кроме нас, казахов и казахстанцев, будет работать на то, чтобы здесь было хорошо и спокойно? А если бы наши предки бежали от иноземных захватчиков, большевистских репрессий и голодомора, от гитлеровских нацистов и послевоенной разрухи – была ли бы вообще такая страна Казахстан и были ли мы как нация? В самые трудные и более страшные времена наши предки сохранили и передали нам такую прекрасную страну, разве для того, чтобы в дни благоденствия мы из неё сбежали, ссылаясь на боязнь собственной тени? Ещё раз выскажу мнение о том, что сегодняшний Казахстан – это новое, светское, спокойное и безопасное государство с большими возможностями в сравнении с любой страной. Но человеческая психология такова, что «у соседа трава всегда зеленее». А дело казаха – жить и работать в своей стране, сделать её ещё краше и так передать следующему поколению.- Благодаря поддержке акима области, депутатов маслихата и народа в целом для материально-технической обеспеченности работы по обеспечению правопорядка сделано действительно неимоверно много. Внедрены новейшие технологии, о которых, будучи лейтенантами, наше поколение не могло и мечтать. Результаты этих новаций налицо – стабильная оперативная обстановка, ведущие позиции по профилактике и раскрытию преступлений, а самое главное – больший покой и безопасность наших сограждан. Каждый народный тенге, затраченный на это, пошёл во благо и для народа, для всех простых людей. Предела совершенствованию нет и передовые, лучшие технологии ещё предстоит внедрять по всем направлениям. Польза делу от этого огромная.- Вопрос поставлен несколько некорректно. Во-первых, в текущем году в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовных дел на 21% меньше, чем в прошлом. Из 29 проходивших по уголовным делам сотрудников признаны виновными и осуждены всего 8 или лишь 28%. А остальная подавляющая часть или 72% – невиновны. Таким образом, реальное снижение правонарушений среди сотрудников ОВД – в 4 раза. Этому способствовала целенаправленная профилактическая работа, ужесточение контроля за работой личного состава, привлечение к этому СМИ и общественности, объективное и принципиально жёсткое разбирательство по каждому сигналу и обращению о злоупотреблениях и нарушениях на ранних стадиях. В результате число наказанных в дисциплинарном порядке сотрудников возросло на 13%, а число привлечённых к уголовной ответственности снизилось в 4 раза. Положительные сдвиги здесь налицо. Поэтому, видимо, некорректно говорить о росте правонарушений среди личного состава и о том, что они происходят довольно часто. Во-вторых, никто из виновных сотрудников полиции от заслуженной ответственности не ушёл и ответил по всей строгости закона. Поэтому ошибочно полагать, что другие люди тоже могут совершать преступления и оставаться безнаказанными. Да, они совершают преступления в надежде остаться безнаказанными, но закон этого никому не гарантировал. Но как бы то ни было, ни один солдат правопорядка, ни один страж закона не должен его нарушать априори. Это дико и для людей, и для нас. Случайные люди, пришедшие в полицию с корыстной целью, а не для служения народу, в наших рядах не задержатся и нарушать права людей, покой которых они призваны защищать по долгу службы, никто им не позволит. Всё просто и ясно, и должно быть понятно как стражам порядка, так и всему обществу.- Некомплект кадров сегодня составляет 148 сержантов и офицеров. Это довольно много, ведь большая нагрузка падает на стоящих в строю. Желающих устроиться на работу в полицию много, но проходит отбор не более 12-13%. Остальные отсеиваются по уровню знаний, состоянию здоровья и результатам спецпроверок. Это основные причины. Первая – слабое здоровье молодого поколения, второе – низкий образовательный уровень и его несоответствие заявленным дипломам, третье – совершение правонарушений до подачи заявления о приёме на службу. Таких людей принять на работу мы не можем. Главное же пожелание, чтобы молодые люди приходили служить в полицию по зову сердца и работали холодным умом и с чистыми руками. Каждый желающий служить в полиции должен понимать, что полиция – это люди, нанятые обществом для оказания услуг в сфере правопорядка и должны добросовестно, качественно и с душой эти услуги людям оказывать. Таких ребят мы примем на работу с большой радостью. В ЗКО в 2014 году совершено 42 убийства, в 2010 году – 43, в 2013 году – 41. То есть ситуация в этой сфере на протяжении 5 лет стабильна. Практически все убийства совершены мужчинами – 38 или 90,5%, женщинами – всего 4 или 9,5%.