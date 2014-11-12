На открытие школы приехал аким города Алтай КУЛЬГИНОВ, он поздравил учеников и учителей с открытием школы и прошелся по школе, чтобы посмотреть, как выполнен ремонт. К слову, сегодня первый учебный день во второй четверти, поэтому дети с утра были на занятиях. Алтай КУЛЬГИНОВ вошел в один из классов, посмотрел, как работает система отопления и даже задал детям пару вопросов по истории. Возле школы аким города посадил маленькую ель. Он поблагодарил за скорый ремонт подрядчиков, которые раньше времени сдали школу. - Эта школа 1969 года постройки и требовала капитального ремонта, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Капремронт проводился в течение 2 месяцев. Была полностью заменена кровля, обновлена система отопления, заменены электропроводка, полы, двери и окна. Из бюджета было выделено больше 200 млн тенге. Глава города заявил, что аварийных школ в городе на данный момент нет. - Я всю жизнь проработала в этой школе. Ремонт этой школы - это большая радость для всех, потому что она у нас одна на весь поселок. В ней все время было холодно. И туалеты были на улице. Я очень рада ремонту, - поделилась пенсионерка Галина ЗЕМЛЯНОВА. Особенно были рады ученики этой школы. - Нам так хорошо отремонтировали школу, сделали спортзал, теперь здесь тепло, есть душ, уборные есть на каждом этаже, - похвалилась ученица 11 класса. Также девочки рассказали, что за время учебы в другой школе они приобрели новых друзей. Всего в школе обучается 1300 детей и 50 детей посещают мини-центр, который заменяет малышам детсады. Напомним, ремонт в СОШ №12 в поселке Деркул начался в сентябре. За время ремонта учеников данного учебного заведения возили на занятия в СОШ №4, №26 и №45. Отметим, в этом году в городе было капитально отремонтировано 3 школы - Круглоозерновская, СОШ №7, СОШ №12, также 3 детских сада и 1 библиотека. На эти цели из бюджета было выделено около 1 млрд тенге.