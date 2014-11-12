По словам, судами республики в целях оперативного извещения и вызова сторон в суд на абонентский номер сотовой связи сторон направляется короткое текстовое сообщение о том, что гражданин или юридическое лицо извещается и вызывается в суд. - Данный сервис применяется для удобства граждан и юридических лиц, - рассказала Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Вместе с тем, имеется необходимость распечатки короткого текстового сообщения о вызове в суд, например, чтобы представить работодателю в случае необходимости. Для этого на официальном сайте Верховного суда Республики Казахстан (www.sud.gov.kz) реализован сервис просмотра и распечатки короткого текстового сообщения - «Судебная повестка». Чтобы посмотреть и распечатать электронную судебную повестку, необходимо ввести номер сотового телефона, на который пришло SMS-сообщение и код в тексте сообщения (в текст сообщения добавлен шестизначный код). В результате на компьютер пользователя загружается электронная судебная повестка в формате PDF, которую можно сохранить и распечатать. По словам Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, электронная судебная повестка содержит текст о вызове в суд, ФИО, либо наименование вызываемого, номер абонента сотовой связи, дату отправки, время и место судебного заседания. - Полученная таким образом электронная судебная повестка в соответствии с законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» является официальным документом и равнозначен документу на бумажном носителе, - говорит пресс-секретарь.