Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей Атырауской области. Как отметили в палате предпринимателей, на этот раз меморандум об отмене 100% предоплаты за электроэнергию для субъектов малого бизнеса был подписан между палатой предпринимателей Атырауской области и ТОО «АтырауЭнергосату». До сегодняшнего дня предпринимателям приходилось изыскивать дополнительные средства, чтобы в начале каждого месяца оплачивать счета энергетиков. Условие о необходимости внесения 100% предоплаты за электроэнергию было одним из важных проблемных вопросов для субъектов малого бизнеса. Все это оказывало дополнительную финансовую нагрузку и негативно сказывалось на развитии бизнеса. Некоторым предпринимателям приходилось брать дополнительные кредиты для выплаты данной предоплаты. - Требование по 100% предоплате за электрическую энергию, поставляемой ТОО «Атырау Энергосату», являлось незаконным. Согласно части 1 статьи 488 гражданского кодекса РК оплата энергии по договору энергоснабжения производится за фактически принятое абонентом количество энергии, определяемое в соответствии с показателями приборов учета, - пояснили в палате предпринимателей.