Пользователь сайта «Мой ГОРОД» прислал в редакцию видео, снятое на мобильный телефон в одном из супермаркетов «Лидер» в Атырау. lider atyrau_mgВ магазине, расположенном в микрорайоне «Авангард», пользователю удалось заснять большое количество тараканов, оккупировавших упаковки с перепелиными яйцами. Автор видео эмоционально комментирует увиденное. Позже выяснилось, что такое же видео 4 ноября на сервис Youtube выложил пользователь Багитжан ЕРМЕКОВ. Свою работу автор назвал «Лидер-Атырау - восстание динозавров». «МГ» попытался взять комментарий в головном офисе супермаркетов «Лидер» в Атырау, однако удалось дозвониться лишь до охранника, который сообщил, что все руководство занято.