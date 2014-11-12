Поножовщина произошла примерно в 4 часа утра 12 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Dostar2Как стало известно, мужчин привезли примерно в 4 часа из микрорайона Кунаева. - Один мужчина умер по дороге в больницу, - рассказал замдиректора областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ. - Кроме того, к нам привезли двух мужчин, один из которых был прооперирован, у него было ножевое ранение грудной клетки. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Второй пострадавший после оказания помощи от госпитализации отказался. У него было касательное ножевое ранение. По некоторой информации, драка произошла возле кафе "Достар" по улице Московская. На дверях кафе действительно видны следы криминалистической сажи, которой выявляют отпечатки пальцев. Однако в самом кафе заверили, что драка произошла не у них, а на противоположной стороне улицы. Правда, от дальнейших комментариев они отказались сославшись на отсутствие владельцев заведения. Другие подробности происшествия выясняются. DostarФото Медета МЕДРЕСОВА