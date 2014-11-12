Департамент по делам обороны ЗКО разыскивает участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

В настоящее время уточняются списки участников-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя ОО "Инвалиды и ветераны Чернобыля ЗКО" Аскара ТАЙМАНОВА, в бывшем сквере в районе остановки "Ремзавод" в настоящее время создают монумент памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС по ЗКО. - По проекту памятника будут установлены гранитные плиты с фамилиями участников ликвидации, - рассказал Аскар ТАЙМАНОВ. - В данный момент департамент по делам обороны по ЗКО и городу собираются и уточняются списки участников-ликвидаторов аварии. В связи с чем обращаемся ко всем участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также вдовам, близким родственникам участников, имеющим точную информацию относительно имен участников и просим их ознакомиться с уже имеющимся списками для их уточнения и корректировки, а также пополнения списка, если фамилии отсутствуют. По его словам, данная информация необходима для точного отображения списков участников и увековечивания их в истории, чтобы при открытии монументального комплекса не возникло неприятных моментов. Чтобы уточнить списки участников-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС необходимо обратиться в районах и поселках в местные отделы, а в городе в департамент по делам обороны.