1zebra НК «Зебра» располагает к себе комфортной обстановкой. Дизайнеры постарались создать уютную атмосферу, чтобы каждый посетитель чувствовал себя легко и свободно. Для любителей потанцевать здесь есть просторный танцпол с современной светомузыкой, для тех, кто хочет отдохнуть, здесь размещены столики. В холле представлена зона диванчиков, где вы можете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Также гостей порадует уютный VIP-зал вместимостью до 20 человек. Здесь можно провести любое торжество в роскошной атмосфере. Для удобства гостей на втором этаже с одной стороны находится зона столиков, где желающие могут посидеть со своей компанией, а с другой стороны находится зона диванчиков, где можно просто отдохнуть. 2zebra Арт-менеджер клуба рассказал, что посетителей будет обслуживать только высококвалифицированный персонал, опытные бармены и профессиональный шеф-повар. Специально для презентации был накрыт фуршетный стол, который поразил своим разнообразием и богатством вкуса. 3zebra НК «Зебра» — это территория для любителей настоящей музыки. Здесь работают самые профессиональные ди-джеи. К тому же каждые выходные будут устраиваться тематические вечеринки. 4zebra В основном клуб работает в направлении «ретро». Формат этого заведения позволяет отдохнуть и отлично провести время со своей компанией друзей, подруг, насладиться хорошей музыкой и изысканной кухней. Коктейльная карта удивила нас своим разнообразием. 5zebra На открытие клуба пришло огромное количество любителей ночной жизни, которые танцевали, веселились и с удовольствием участвовали в конкурсах. Как пояснил арт-менеджер, на следующей неделе пройдут две вечеринки, посвященные Международному дню финансиста и Дню студента. Они будут проведены соответственно своей тематике. 6zebra На открытие клуба был приглашен шоу-балет «Креатив». Гостем открытия стал известный казахстанский певец Айкын, а также открытие посетили «Мисс Уральск — 2014» Роза САХИПОВА и вице-мисс Ольга МЕЛЬНИКОВА. Посетители в этот день были приятно удивлены новым клубом. — У меня очень замечательные и яркие впечатления от этого клуба, — с восторгом говорит посетительница Анна ПУГАЧЕВА. — Мне очень нравится музыка. Особенно то, что здесь музыка не только для молодых, но и для тех, кто постарше. А фуршет вообще был шикарный. Хозяева молодцы, и хотелось бы сказать спасибо организаторам и пожелать им успехов в начинании. Ночной клуб «Зебра» ждет вас по адресу: ул. Жунисова, 106. Телефоны для справок: 50-86-56, 87070310100 Мы работаем ежедневно с 21.00 до 04.00 часов, кроме понедельника и вторника. Работа в Уральске,вакансии Уральск,работа в Атырау,вахтовая работа в Атырау,вахтовая работа в Актау,работа в Аксае