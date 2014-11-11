На встречу пришли студенты из разных вузов, а также были приглашены ветераны войны и тыла. - Мы приехали в Уральск, чтобы рассказать о том, что происходило с репрессированными женщинами, - рассказывает экскурсовод музея «Алжир» Бахтыгуль САХАНОВА. - Наш музей был открыт в мае 2007 года на месте бывшего Акмолинского лагеря жён изменников родины, который был расположен в 35 километрах от Астаны, бывшем селе Малиновка. Сюда ссылали женщин, чьи мужья были объявлены врагами народа. Это страшное время, о котором нельзя забывать ни нам, ни будущим поколениям. Специально для того, чтобы донести всю боль и скорбь, через которую пришлось пройти этим женщинам, мы покажем документальный фильм «Лютый голод Алжира». Вниманию всех собравшихся был представлен подробный рассказ сотрудников музея «Алжир» о тех, кому в нечеловеческих условиях многие годы пришлось выживать в лагере. Первый этап в Акмолинский лагерь с женщинами и детьми прибыл 6 января 1938 года. Это были женщины со всех концов Советского Союза. По приказу НКВД было арестовано 18 тысяч жен «изменников родины», большинство из которых прошли этапом через Акмолинский лагерь жен изменников родины. Среди узниц страшного лагеря были широко известные в Советском Союзе певица Лидия РУСЛАНОВА, известная писательница Галина СЕРЕБРЯКОВА, жены государственных деятелей Азиза РЫСКУЛОВА, Гуляндам ХОДЖАНОВА и другие. Самый минимальный срок отбытия составлял 5 лет. Более 7 тысяч женщин разного возраста отбыли свой срок в лагере вплоть до его окончания, память о которых увековечена в музее на Стене Памяти.