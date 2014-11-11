Чтобы сократить путь, дальнобойщики из Крыма поехали по территории Казахстана, где были задержаны инспекцией транспортного контроля. Фурабыла задержана сотрудниками инспекции транспортного контроля по ЗКО 2 ноября в 40 километрах от Уральска. Как выяснилось, у водителей нет разрешительных документов, поскольку украинские транспортные средства должны проезжать через территорию Казахстана по специальному соглашению. Между тем, сами крымчане уверяют, они граждане Российской Федерации, и чтобы передвигаться через Казахстан, им разрешительные документы не нужны, по крайней мере, считали, что не нужны. - У нас груз из Уфы на Астрахань, - говорит Сергей АНТОНЕНКО, дальнобойщик из республики Крым. - Навигатор проложил нам путь через Казахстан. И опираясь на законы, я не увидел противоречий и запретов, что мы не можем ехать по этой территории. Кроме того, на российской границе мы проконсультировались с пограничниками, они проверили наши документы, и нам сказали, что мы можем беспрепятственно ехать. Однако на территории Казахстана выяснилось следующее: хоть сами дальнобойщики являются жителями России, транспортное средство зарегистрировано в Украине. В России жителям Крыма дали время до конца нынешнего года перерегистрировать авто под российские, однако сейчас там наблюдается ажиотаж, и сделать перерегистрацию в короткие сроки не удается. Посему дальнобойщики, опираясь на конституционный закон РФ, отправились транзитом через Казахстан, где их и задержали. Неделю водители жили прямо в кабине фуры, а буквально два дня назад сняли квартиру, поскольку жить в машине стало просто невозможно, говорят они. Деньги у дальнобойщиков тоже на исходе. Из 60 тысяч тенге, что были с собой, осталось только 20. - Все затягивается, мы стоим здесь со второго числа, - продолжает Сергей АНТОНЕНКО. - Денежные средства у нас заканчиваются, то есть мы не знаем, как нам быть. Плюс у меня нарушаются условия поставки груза, опять-таки нам будут выставляться штрафные санкции. Возможно, что мы останемся вообще без оплаты. По словам, дома их ждут семьи, которые не могут понять, почему их держат в другой стране, если они ничего не нарушали. - Вот что нам делать?! Товар стоит, деньги заканчиваются, что мы будем делать через неделю? Мы обратились в транспортную прокуратуру, в консульство, но когда это решится? - вопрошает Анатолий. - Неужели нет альтернативного решения? Мы им сразу сказали, оштрафуйте нас, давайте мы оплатим штраф, и отпустите нас, хоть экстрадируйте, чтобы мы не могли заезжать на территорию Казахстана год или два. Но зачем нас держать? Между тем, транспортный контроль уверяет, мол, ситуацию понимаем, но сделать ничего не можем - нужны документы. Самих водителей никто не держит, у них с документами все в порядке, а вот фура будет стоять на стоянке задержанных транспортных средств, пока на нее не представят разрешительных документов из Украины. - При проведении транспортного контроля автотранспортного средства выяснилось, что там государственный номерной знак Украины и, согласно свидетельства, страной регистрации транспортного средство является Украина, - рассказал. - У транспортного средства было выявлено отсутствие разрешительных документов на проезд по территории Казахстана. Есть еще одно решение - это обращение российской стороны в министерство по инвестициям и развитию РК. Но все это нужно решать на уровне министерств. Дальнобойщики обратились в консульство РФ в Уральске, а также администрацию Республики Крым. Однако ответа пока не последовало. Что они будут делать, когда закончатся деньги, они не знают. Впрочем, есть еще одна проблема. Чтобы заняться грузоперевозками, мужчины оформили кредит, который уже нужно оплачивать. К тому же на них висит груз - 19 тонн пива, который они еще 10 дней назад должны были поставить в Астрахань. При этом за каждый день на уральской штрафстоянке дальнобойщики должны платить по 2,5 тысячи тенге. За 10 дней стоянки они уже задолжали 25 тысяч тенге.