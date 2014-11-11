фото с сайта Kapital.kz фото с сайта Kapital.kz Стержнем новой экономической политики станет план инфраструктурного развития. Сегодня на расширенном заседании Политического совета партии «Нур Отан» президент Нурсултан Назарбаев объявил о новой экономической политике государства «Нурлы жол», передает корреспондент делового портала Kapital.kz. - По моему поручению правительство завершило разработку новой масштабной программы развития. Сегодня, отвечая на вызовы, которые стоят перед нами, объявляю о новой экономической политике Казахстана «Нурлы жол». Именно этому я посвящаю новое послание народу на 2015 год. Оно будет направлено на продолжение структурных реформ экономики, - сказал Нурсултан Назарбаев. При этом он отметил, что стержнем новой экономической политики станет план инфраструктурного развития, рассчитанный на 5 лет. - Он совпадает со второй пятилеткой реализации ГПФИИР, где намерены участвовать боле 100 зарубежных стран, в том числе инвестиционный портфель более 6 трлн. тенге, доля государства 15%, - заявил он. Между тем, как отметил глава государства, ближайшие годы испытаний переживут только сильные сплоченные государства. - Я из своего опыта большого просто предвижу, что ближайшие годы станут временами глобальных испытаний в мире и для нас тоже. Будет меняться архитектура мира. Достойно пройти через этот этап смогут не все государства. Этот этап перейдут только сильные сплоченные державы, - сказал Н. Назарбаев.