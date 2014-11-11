Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz - Следует пересмотреть подходы к строительству арендного жилья. Есть у нас система жилстройсбережений, есть у нас ипотека, есть у нас аренда. Но теперь нам нужно пересмотреть по-другому: государство будет строить социальное арендное жилье и предоставлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа. То, что существует, требует больших средств, первоначальных взносов, и потом кабальные проценты люди не могут платить, - пояснил он. По его словам, существующие программы "для зажиточных людей". - А новую программу мы делаем для молодых семей и для тех, кто на самом деле нуждается. Предоставление жилья по новой программе будет идти напрямую, без посредников, под максимально низкие проценты. Может, для обслуживания 1-2 процентов будет достаточно. Отсутствие первоначальных взносов, низкие проценты за ипотеку, жилье будет доступным для широких слоев казахстанцев. Поэтому дополнительно увеличим финансирование строительства арендного жилья на 180 миллиардов тенге в течение 2015-2016 годов, - подчеркнул Назарбаев.