Глава государства Нурсултан Назарбаев пообещал не снижать размер зарплат и пенсий в кризис, передает корреспондент Tengrinews.kz.   "Мы можем выйти из кризисного периода, а кризисы долго не бывают, как известно, может быть два, может быть три года, может пять лет. Это поможет нам пройти его - не снизить пенсии, заработные платы, может быть мы увеличивать не сможем, но зато мы сохраним то, что у нас есть. И страна будет развиваться", - подчеркнул он в ходе оглашения своего Послания народу на 2015 год во время расширенного заседания политсовета партии "Нур Отан". Также Назарбаев напомнил о том, что в 2015 году будет отмечаться 550-летие казахской государственности, 20-летие Ассамблеи народа Казахстана и Конституции и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Мы укрепили стабильность, не ущемляя никого, не умаляя язык и достоинство других, предоставив равные возможности всем гражданам. Мы будем двигаться в этом направлении. 2015 год - год юбилейных дат, возвеличения национальной истории и оценки по достоинству наших сегодняшних успехов", - добавил Назарбаев.