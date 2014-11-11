Обращаясь с посланием к народу Казахстана, Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил выделить дополнительные средства на сокращение дефицита мест в детских садах и ликвидацию трехсменки в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.   фото с сайта www.smgv.ru фото с сайта www.smgv.ru - Развитие социальной инфраструктуры. Прежде всего, это решение проблем аварийных школ и трехсменного обучения. Пора с этим нам заканчивать. Это один из основных индикаторов нашей предвыборной платформы. Предусмотренные в трехлетнем бюджете средства не позволяют решить эту проблему до 2017 года. Поэтому поручаю правительству дополнительно направить 70 миллиардов тенге на решение этой проблемы, - заявил он. Также он затронул проблему нехватки детских садов. - Поручаю для кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных организациях в течение 3 лет дополнительно направить 20 миллиардов тенге. Но в этом вопросе не надо увлекаться тратой государственных денег, частный бизнес должен мощно пойти, и их надо заинтересовать. Акимы должны максимально заняться этой работой - привлечением частного сектора, - отметил Президент. Глава государства напомнил, что в рамках программы индустриализации определены 10 вузов, на базе которых будет обеспечиваться связь науки с отраслями экономики. - Мы договорились: на юге надо готовить кадры для химической промышленности, на западе - для нефтяной промышленности, металлургическая индустрия - на востоке. То есть эти вузы, кроме того, что они становятся научными центрами, еще будут профильно готовить кадры для индустриализации. Поручаю сформировать материально-техническую базу этих учебных заведений, направив на эти цели до 10 миллиардов тенге до 2017 года, - добавил он.  