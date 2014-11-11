500 миллиардов тенге из Нацфонда будут направлены на инфраструктурные проекты, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. - Сейчас наступает тот самый период, когда мы должны использовать эти резервы на благо народа, защищаясь от наступающего кризиса, - сказал Назарбаев, озвучивая послание народу Казахстана на заседании политсовета "Нур Отан". - Они помогут преодолеть непростые времена, стимулировать рост нашей экономики. Эти ресурсы предназначены для кратковременных мер, они будут направлены на дальнейшее преобразование нашей экономики, а именно - на развитие транспортной, энергетической, индустриальной, социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, - добавил он. Он напомнил, что в феврале было принято решение о выделении 1 триллиона тенге из Нацфонда для поддержки экономического роста, занятости на 2014-2015 годы. Предполагалось, что деньги будут выделятся двумя траншами по 500 миллиардов тенге. - Для завершения начатых проектов, решения наиболее острых вопросов поручаю правительству направить второй транш средств из Нацфонда в размере 500 миллиардов тенге из того триллиона, - заявил Назарбаев. Президент рассказал, что необходимо дополнительно выделить 100 миллиардов тенге на льготное кредитование МСБ, а также крупного предпринимательства. Это, по словам Президента, обеспечит реализацию проектов пищевой, химической промышленности, машиностроения, а также сферы услуг. Для оздоровления банковского сектора, выкупа плохих кредитов он поручил обеспечить к 2015 году дополнительную капитализацию Фонда проблемных кредитов в размере 250 миллиардов тенге. Для привлечения новых инвестиций необходимо улучшить соответствующие условия, заметил Глава государства. Он поручил направить 81 миллиард тенге в 2015 году на завершение строительства первого комплекса сухого порта, инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота", национальные индустриальные нефтехимические технопарки в Атырау и Таразе. На продолжение строительства комплекса EXPO-2017 Президент поручил выделить для кредитования 40 миллиардов тенге в 2015 году дополнительно к уже направленным ранее 245 миллиардам. - В преддверии EXPO-2017 нам нужно позаботиться о развитии транспортной инфраструктуры Астаны. Мы уже предусмотрели развитие дорог и скоростного троллейбуса (автобуса - Прим.автора) и его маршрута. Но столичный аэропорт уже в этом году достигнет своей максимальной пропускной способности - 3,5 миллиона человек. Поэтому для увеличения его потенциала поручаю в 2015 году выделить 29 миллиардов тенге на строительство нового терминала, реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. Это позволит увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров, - заявил Назарбаев.  