Фото с сайта www.liter.kz Как отметил глава государства, международные финансовые организации, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк, Европейский банк реконструкции и развития готовы выделить сумму порядка 9 миллиардов долларов для 90 проектов в Казахстане. - Девять миллиардов мы выделяем, 9 миллиардов - международные институты, 1 триллион (тенге) будет выделено, а это 6 миллиардов (долларов) примерно. Итого, получается, 24 миллиардов американских долларов направляем на программу, о которой я говорил - инфраструктуры и дороги, - сказал Назарбаев, выступая во вторник с посланием народу Казахстана. Президент подчеркнул, что ранее в Казахстане такого не было. - Сейчас огромная ответственность ложится на правительство и акимов. Мы должны работать, так, как говорят в народе, пыль столбом должна стоять, - добавил Назарбаев.