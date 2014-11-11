Автокатастрофа случилась 10 ноября в 19:50 в 70 километрах от Уральска между поселками Алгабас и Жымпиты на трассе "Самара-Шымкент", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Фото в редакцию "МГ" прислали очевидцы Фото в редакцию "МГ" прислали очевидцы zhimpiti Столкнулись две грузовые машины «Форд» врезался в фуру марки «Даф». За рулем «Форда» был 42-летний гражданин Турции, «Даф» вел 45-лений житель Южно-Казахстанской области. В результате ДТП водитель "Форда" от полученных травм скончался на месте. По словам очевидцев, сначала на место прибыла скорая помощь, однако она не смогла оказать помощь водителю, так как он был сильно зажат в машине. Позже пришлось на место вызвать службу спасения из Уральска. О судьбе второго водителя пока не сообщается. Расследование ведет Сырымский РОВД.