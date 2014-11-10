Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление внутренних дел г.Уральск. avtobus_stolb3По словам инспектора по выезду на место ДТП Айбека ХАСЕНОВА, в настоящее время водитель пассажирского автобуса не задержан, поскольку после ДТП его увезли в больницу, откуда он после оказания помощи сбежал. Причины аварии устанавливаются. -  Ущерб, причиненный ТОО "Жайык жарыгы" из-за дорожно-транспортного происшествия, в настоящее время устанавливается, - рассказал Айбек ХАСЕНОВ. - Пострадавших нет. Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло примерно в 21 час 8 ноября. Очевидцы, ехавшие позади автобуса сняли на видеорегистратор момент аварии.  К счастью, пассажиров на момент столкновения со световой опорой в салоне "ПАЗа" не было. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА