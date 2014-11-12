ДВД Карагандинской области выложило в социальные сети имена и фотографии сбежавших из СИЗО преступников. Двое злоумышленников все еще находятся в бегах, передает nur.kz.   фото с сайта nur.kz фото с сайта nur.kz Фотографии, имена и приметы сбежавших осужденных опубликованы в социальных сетях. ДВД области дает их описание и статьи, по которым они преследуются законом. Один из сбежавших – житель Карагандинской области Лошкарев Султан Дмитриевич, 14.04.1994 года рождения, признан виновным по ст.178 ч. 2 УК РК (грабеж). Имеет худощавое телосложение, рост около 175-180 сантиметров, светлые волосы коротко острижены, глаза серого цвета. В момент побега на нем была спецодежда серо-зеленого цвета. Другой – Шабунин Виктор Андреевич, также уроженец Карагандинской области, 05.10.1994 года рождения. Осужден по ст. 185 ч. 2 УК РК (угон). Его рост составляет примерно 170-175 сантиметров, худощавый, светловолосый с короткой стрижкой, сероглазый. На нем была голубая спецовка. Напомним, осужденные сбежали из СИ-16 9 ноября текущего года. Воспользовавшись аварийно-ремонтными работами, они через оконный проем выбрались на территорию учреждения, после чего скрылись в неизвестном направлении.