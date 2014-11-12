Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя отдела ветеринарии управления сельского хозяйства ЗКО Казбека ТАСЫМОВА. Иллюстративное фото с сайта animalregister.net Иллюстративное фото с сайта animalregister.net - В 2014 году по области на отлов бродячих собак и кошек выделили 42 млн 12 тысяч тенге, - рассказал Казбек ТАСЫМОВ. - За это время в районах было отловлено и уничтожено 17 955 собак и 578 кошек, на город Уральск из них выделено 20 млн 755 тысяч тенге, и было отловлено 5721 собака и 479 кошек. Работа по отлову животных продолжается. Так как отстрел животных запрещен, их отлавливают и помещают в приемник на 10 дней. Если хозяин не объявляется в течение этого времени, то животных умерщвляют. Казбек ТАСЫМОВ также рассказал, что у одной из отловленных собак после лабораторного обследования было обнаружено бешенство. Правда, эта не та собака, которая напала на домашних животных в начале ноября. Напомним, в ноябре было зафиксировано три случая нападения бродячих собак на домашних животных. Два раза собаки нападали на хозяйство в поселке Подстепное, там они загрызли 85 овец. И один случай нападения на стадо овец был зафиксирован возле поселка Маштаково. Стадо гнал пастух и он сумел отбить животных у собак, они успели загрызть только 1 барана. - Все происходит от того, что люди бросают собак, - утверждает Казбек ТАСЫМОВ. - Подстепное находится рядом с дачами. Хозяева летом заводят собак, а осенью их бросают. В случае выявления бродячих собак люди могут обращаться по телефону 50-09-79.