10 ноября продолжился допрос Алины ХАКАЛО. В зал судебного заседания были вызваны потерпевшие, однако не все смогли прийти. Продолжение судебного процесса началось с разъяснения подсудимой Алины ХАКАЛО о наличных и безналичных операциях ТОО «Акела».
По обналичиванию денежных средств подсудимая взяла банковские выписки. По словам Алины ХАКАЛО, в 2009 году сальдо было практически нулевое, в 2010 году обналичено со счета около 33 млн тенге, это ее собственные средства. В 2011 год сальдо было плюсовое, она внесла на счет ТОО «Акела» порядка около 120 млн тенге, а в 2012-2013 годах сальдо было минусовое. Что касается наличных операций, то по ним было 6 проектов, но иногда в этих проектах были и безналичные операции. Среди них в грантовой программе участвовал Серик КАИРШИН
и 5 его компаний: ассоциация предпринимателей «Даму», Западно-Казахстанский фонд содействия предпринимателям «Даму», микрокредитная организация «Даму-Акжайык», фонд содействия фермерам и фонд поддержки сельских предпринимателей. Также среди нальных операций присутствовали ТОО «Родник», АО «Уральскагрореммаш», ассоциация «Ару» и ТОО «Медицинский центр». В безналичных операциях участвовали около 20 компаний. Подсудимая подробно рассказала о банковских движениях по банковским выпискам и о грантах, которые получили компании и предприниматели. По словам Алины ХАКАЛО, ТОО «Медицинский центр» получил 73 млн тенге, ТОО «Родник» 129 млн тенге, АО «Уральскагрореммаш» 168 млн тенге, «БикиЭс» 48 млн тенге, ассоциация «Ару» 59 млн тенге и компании Серика КАИРШИНА 45 млн тенге. Также ХАКАЛО упомянула о дебиторской задолженности перед ТОО «Акела». После разъяснения вопрос подсудимой задал представитель потерпевшей Кирилл МУРОМЦЕВ
- Согласно судебно-бухгалтерской экспертизе, у вас на момент изъятия всей документации в кассе осталось 508 млн тенге. Где сейчас находятся эти деньги, есть ли документы, подтверждающие о выдачи денежных средств? - задал вопрос Кирилл МУРОМЦЕВ.
- Эта сумма не остаток в кассе, а сумма денег, выданных под отчет. Они выданы со счета ТОО «Акела» мне. То, что суммы ушли со счетов, документы присутствуют, что касается выдачи этих средств, у нас велась таблица, где расписывались за полученные денежные средства. Мы работали наличными операциями, потому что так было удобнее для грантополучателей. У них кроме грантов есть и другие источники финансирования, показывать эти источники на тот момент грантополучатели не хотели. С каждым была договоренность о том, что при поступлении финансирования мы должны будем оприходовать средства в соответствии с казахстанским законодательством. Копию этой таблицы я не делала, так как опасалась, кроме этого, она пропала из сейфа. Это я обнаружила в январе 2014 года, - говорит Алина ХАКАЛО.
После представитель Айнагуль АКАШАЕВОЙ Клара ОНГАРБАЕВА заявила ходатайство о приобщении к делу письма Алины ХАКАЛО в национальную палату предпринимателей Рахиму ОШАКБАЕВУ, зампредседателю правления НПП и истребовании данного письма из палаты.
- В этом письме Алины ХАКАЛО пишет об обстоятельствах всего происходящего, заявление о роли АКАШАЕВОЙ и расписывает карту своих действий. Уважаемый суд, я прошу приобщить это письмо к материалам дела,- сказала Клара ОНГАРБАЕВА.
Адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ ознакомился с письмом и попросил предоставить скриншот данного письма.
- Нужно сделать скриншот, чтобы точно удостовериться в тексте, так как прошло 10 месяцев, и текст можно было откорректировать,- говорит Ярослав РАВДЕЛЬ.
Сама Алина ХАКАЛО не отрицает существования письма. Судья Найля ДЖУНУСОВА оставила вопрос об этом ходатайстве открытым, и предоставить скриншот письма, так как официальный запрос отнимет много времени.
12 ноября на судебном заседании Клара ОНГАРБАЕВА представила фотографии, сделанные ею с почты Айнагуль АКАШАЕВОЙ.
- Айнагуль АКАШАЕВА выслала мне свою почту и пароль, я сфотографировала письмо, которое раннее представляла суду в распечатанном виде. Все слова и даты совпадают,- говорит представитель Айнагуль АКАШАЕВОЙ.
Однако по этому поводу возник спор между адвокатом подсудимой Ярославом РАВДЕЛЕМ и Кларой ОНГАРБАЕВОЙ. Для этого судья Найля ДЖУНУСОВА, Алина ХАКАЛО и адвокаты отправились в другой кабинет для рассмотрения письма непосредственно с компьютера.
- В Национальную палату предпринимателей можно отправить официальный запрос. В этом же письме указана не корпоративная почта. Письмо пришло от некоего ИСАЕВА, которого подсудимая не знает. Если бы письмо пришло лично от Рахима ОШАКБАЕВА, то мы не сомневались в его подлинности,- говорит Ярослав РАВДЕЛЬ.
-Я понимаю, что это избежание вопросов по данному документу. В этом письме подсудимая рассказала о своей деятельности и том, что АКАШАЕВА была в курсе происходящего, а это серьезной обвинение в сторону АКАШАЕВОЙ,- говорит Клара ОНГАРБАЕВА.
- Я не пытаюсь избежать вопросов, просто хочу убедиться, что это действительно мое письмо. Письмо пришло пересылкой от ИСАЕВА, но я такого не знаю,- говорит Алина ХАКАЛО.
После спора судья Найля ДЖУНУСОВА
приобщила ходатайство Клары ОНГАРБАЕВОЙ к материалам дела.
- Несмотря на приобщение, сам факт письма будет обсуждаться в совещательной комнате при приговоре, - сказала судья.
После этого началось исследование материалов дела. Ярослав РАВДЕЛЬ указал на неточности некоторых документов и неверные сведения в сфере переводов денежных средств и попросил исключить их из материалов уголовного дела.