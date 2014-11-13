В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции министерства внутренних дел и ДВД Карагандинской области установлено местонахождение двоих осужденных, совершивших побег из следственного изолятора АК 159/1 г. Караганды. Они были задержаны оперативными работниками 12 ноября вечером в одной из квартир в центре города. - В поимке осужденных был задействован весь гарнизон Карагандинской области. По региону было выставлено 119 постов, задействовано более 350 сотрудников полиции. Ориентировки с приметами подозреваемых были распространены в СМИ, на официальном сайте и страницах ДВД области в социальных сетях, - сообщает пресс-служба. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 358 части 2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы", они водворены в изолятор временного содержания, проводится расследование.