В Атырау завершился турнир по футболу среди юношей на кубок акима города, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». football_atyrau2 Всего приняли участие 8 команд, из четырех городов Казахстана, а также российских Волгограда и Астрахани. В матче за третье место сошлись две команды из Астрахани – «Волгарь-1999» и «Волгарь-2000». В итоге – сильнее оказались футболисты «Волгаря-99». Финальный матч между «Атырау-99» и волгоградским «Ротором-99» прошел на стадионе «Мунайшы». Арена собрала большое количество зрителей, которые яростно поддерживали своих любимцев. В начале встречи счет открыли волгоградцы. Быстрый полузащитник «Ротора-99» Денис ШМАНЕНКО воспользовался ошибкой защитников «Атырау-99» и без помех расстрелял ворота Азиза САХИПОЛЛАЕВА. Ближе к середине игры гости удвоили преимущество. С передачи Никиты АРСЕНЬЕВА отличился другой полузащитник «Ротора-99» Павел КОБЗЕВ. Счет стал - 0:2. Во втором тайме подопечные старшего тренера «Атырау-99» Куаныша КАБДУЛОВА собрались и перехватили инициативу. Как итог лучший бомбардир турнира Ерхан ТАЛАСБАЕВ сократил разрыв в счете. «Нефтяники» бросились штурмовать ворота гостей. У юных атырауских футболистов были моменты, чтобы сравнять счет, но на завершающей стадии нашим воспитанникам не хватило исполнительского мастерства. Под самый конец встречи футболисты «Ротора» забили третий гол, тем самым поставив жирную точку в игре. Автором гола стал вышедший на замену ЗОЛОТУХИН – 1:3. Волгоградская команда «Ротор-99», тренируемая молодым тренером Альбертом ГУДИМОВЫМ, стала обладателем первого Кубка акима Атырау. Грамоты, медали, сертификат на 200 тысяч тенге и Кубок юные футболисты получили из рук акима города Атырау Нурлыбека ОЖАЕВА. Команда «Атырау», которой руководит местный специалист Куаныш КАБДУЛОВ завоевала серебряные медали. Помимо грамот и медалей, юным «нефтяникам» был вручен сертификат на 120 тысяч тенге. Третья строчка турнира оказалась за командой «Волгарь-1999». Футболисты из Астрахани, помимо медалей и грамот, получили сертификат на 80 тысяч тенге. football_atyrau1football_atyrau3