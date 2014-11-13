С начала учебного года многие старшеклассники и их родители ломают голову над вопросом, куда пойти учиться? Вроде бы и профессия выбрана, но где гарантия, что ваш ребенок поступит в университет. Существует масса различных учебно-образовательных центров, но как выбрать лучший?
Одним из самых крупных и успешных на рынке образовательных услуг считается образовательно-учебный центр Gaudeamus, чьи слушатели с успехом поступают в различные вузы ближнего зарубежья.
Надежный партнер
- Наш образовательно-учебный центр Gaudeamus существует более 7 лет, и за это время у нас действительно есть свои успехи, - рассказывает руководитель учебного центра Gaudeamus Фарида АНТИПОВА. - Мы сотрудничаем со многими университетами России, куда впоследствии поступают ребята, которые посещали подготовительные курсы нашего образовательного центра. Не так давно мы провели для наших слушателей «День открытых дверей», и они смогли побывать в университетах Саратова, пообщаться с преподавателями и студентами. Это хорошая возможность показать детям, что их ожидает впереди, дает время для размышления. Своих слушателей мы не бросаем, так сказать, на половине пути: если родители доверили нам ребенка, то ведем его вплоть до самого поступления. Устраиваем выездные знакомства в университеты, в течение учебного года у нас проводятся занятия по трем предметам, которые будут необходимы для поступления в конкретный вуз. Занятия у нас проводятся три раза в неделю после 16 часов, то есть у детей есть возможность отдохнуть от основной школьной нагрузки, а также успеть сделать домашнее задание. Согласитесь, что это очень удобно для ребенка. Хочется отметить, что занятия у нас проводят высококвалифицированные преподаватели, что дает 100% гарантию поступления. Около 15% наших слушателей поступают на бюджетной основе, а это очень хороший показатель. В летнее время к нам приезжают преподаватели вузов, принимают документы, проводят пробные тестирования. То есть ребенок готов к основным экзаменам и теоретически, и практически, что, соответственно, дает хороший результат при поступлении.
Чтобы не быть голословной, я решила поговорить с ребятами из учебного центра Gaudeamus, которые не так давно побывали в «День открытых дверей» в лучших саратовских университетах: Саратовском государственном университете им. Н.Г.Чернышевского, Саратовском государственном медицинском университете им. В.И.Разумовского, Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина и саратовской государственной юридической академии. Как оказалось, желающих получить хорошее образование в престижных российских вузах немало. И как оказалось, не один из них после поездки от своих планов на поступление не отказался. Более того, каждый старался поделиться впечатлениями именно о своем вузе.
Шаг к мечте
- Сейчас я еще учусь в школе. Но с профессией определилась давно, четко понимаю, что хочу стать журналистом, - говорит Анастасия ВЕТРОВА. - Хочу докапываться до истины и рассказывать об этом читателям с газетных полос. Поэтому, когда появилась возможность посетить Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, в котором планирую обучаться, я очень обрадовалась. К слову сказать, именно этот университет является одним из старейших учебных заведений и, поверьте, посетив его, я не разочаровалась, что выбрала именно его. Теперь я твердо уверена, что хочу учиться именно в этом университете. Думаю, что это первый шаг к моей мечте - стать настоящим журналистом и оставить свой след в истории как университета, так и своей страны. Конечно, каждый выбирает университет по своему уровню, но далеко не у всех есть возможность получить хорошую подготовку к поступлению как у меня и моих друзей в учебном центре Gaudeamus. Думайте сами, решайте сами, я сделала свой выбор и иду навстречу своей мечте.
Хочу быть успешным
Около двадцати слушателей, которые проходят подготовку в учебном центре Gaudeamus, уверены, что нет благороднее профессии, чем врач, а потому усиленно готовятся к поступлению в Саратовский медицинский институт им. В.И.Разумовского.
- Я оканчиваю гимназию эстетического направления и для себя решил, что хочу быть хирургом. А как вы сами понимаете, эта профессия не просто котируется, но и требует хороших знаний, - делится своими задумками Алишер КАДЫРБЕКОВ. - Побывав в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И.Разумовского и пообщавшись с преподавателями и студентами университета, я понял, что такие знания могу получить именно в этом университете. Но я также прекрасно понимаю: чтобы поступить в этот университет, нужно и самому иметь хорошую подготовку. Сейчас прохожу подготовку по трем предметам: русскому языку, химии и биологии в учебном центре Gaudeamus. Думаю, что с такой подготовкой я не только смогу поступить, но и буду успешным специалистом в будущем.
За нами будущее
Были среди слушателей и те ребята, которые хотят связать свою жизнь с точными науками, потому и решили поступать в Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина, где готовят лучших специалистов по техническим профессиям. Как говорят сами ребята, конкуренция на поступление в этот вуз довольно серьезная, но наши ребята уверены в своих силах и готовы побороться.
- Я в будущем вижу себя как архитектор. Люблю заниматься дизайном и думаю, что можно придумать довольно много новых зданий, - говорит Лейла БАТРГАЛИЕВА. - Ведь все меняется, и это мы должны строить будущее. В этом году в Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина, куда я планирую поступать, будет всего 19 грантов, но, как мне кажется, с моей подготовкой я могу поступить. Сейчас усиленно готовлюсь в учебном центре Gaudeamus, хожу на курсы русского языка и математики. Мне очень нравится, как преподаватели центра объясняют материал. Все понятно и доступно.
Буду прокурором
Нашлись среди слушателей и те, кто хочет работать в правоохранительных органах. Со слов ребят, юриспруденция - это хорошая возможность навести порядок в стране, а также успешный карьерный рост.
- Для себя решила, что буду поступать на юридический факультет, так как вижу себя именно в этой стихии, - поясняет Нина ГЕРМАН. - Правда, вначале хотела поехать учиться в Самару, но, если честно, ничего конкретного о вузах Самары не знала. А тут пришла на курсы по подготовке в учебный центр Gaudeamus и узнала, что этот центр сотрудничает с лучшими вузами Саратова. Не так давно я побывала в стенах Саратовской государственной юридической академии и могу сказать, что в своем решении поступать на юридический именно в этой академии окончательно утвердилась. Мне очень понравились преподаватели. Думаю, что не зря эта академия входит в тройку лучших юридических вузов, а значит, и знания здесь можно получить достойные, благодаря которым смогу вырасти профессионально и, возможно, стать прокурором.
Подготовка прежде всего
С каждым годом выпускники школ сталкиваются с массой различных изменений при сдаче экзаменов и поступлении в вузы, а это значит, что предварительная подготовка к экзаменам нужна обязательно. В этом уверены не только слушатели, но и их родители.
- Я уверена, что любому выпускнику нужна хорошая подготовка к предстоящим экзаменам в университет, - говорит мама одной из слушательниц центра Алена. - В учебном центре Gaudeamus не только прекрасно готовят детей к предстоящим экзаменам, но и дают возможность нашим детям побывать в институтах, пообщаться с преподавателями, а мы как родители спокойны за безопасность наших детей, так как их сопровождают сотрудники центра. Я не жалею, что обратилась за помощью именно в этот центр и думаю, у моей девочки все получится.