Казахстанцы должны противиться принципам западной сексуальной революции, таким мнением поделилась депутат Мажилиса Парламента РК Надежда Петухова, передает корреспондент Tengrinews.kz. На Западе, по мнению депутата, сексуальная революция привела к распространению инфекций и увеличению количества людей, страдающих бесплодием. AFP AFP Депутат отметила, что государство стремится привить казахстанской молодежи принципы целомудрия до брака. "Запад пережил сексуальную революцию, когда было распространено мнение, что нужно до брака иметь связи, что это поможет в дальнейшей семейной жизни. Я считаю, что как раз таки Запад трансформирует эту политику к нам, а наш менталитет, наша религия всегда говорили о целомудрии. Я понимаю, что могут быть какие-то моменты, но в сознании человек должен понимать, что в его жизни должен быть один партнер", - отметила Петухова. Она добавила, что в Казахстане около 17 процентов супружеских пар не могут иметь детей. При этом растет количество мужчин, страдающих бесплодием - их в стране около 30 процентов. Сексуальная революция, которая может коснуться и казахстанской молодежи, значительно усугубит ситуацию. "Нужно предостеречь от такой версии, что можно вести беспорядочный образ половой жизни, и потом - ничего страшного, я сделаю ЭКО и смогу иметь детей. К сожалению, у нас еще не накоплен опыт о состоянии здоровья таких детей (зачатых с помощью ЭКО). Вспомогательные репродуктивные технологии дороги для государства, дороги для каждой семьи. Нужно понимать, что репродуктивное здоровье нужно беречь и сохранять - это большой дар, который дан человеку", - добавила Петухова.