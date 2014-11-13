По данным ВОЗ, порядка 80% населения подвержено нарушениям опорно-двигательной системы. Когда медикаментозное лечение не приносит облегчения, и постоянная боль мешает вести полноценный образ жизни, важно не отчаиваться. Медицинские центры, работающие по уникальной методике «кинезитерапии» доктора Сергея Бубновского, более 35 лет помогают пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы вернуться к активной жизни. Никаких «волшебных пилюль» здесь не требуется: для успешного лечения позвоночника и суставов необходимо интенсивное сотрудничество врача, инструктора и самого пациента. В ходе терапии пациенты восстанавливают здоровье через занятия на специальных тренажерах, гимнастику и закаливание. В 2017 году в Уральске открылся центр «Кинезис Уральск» который работает по методике доктора Бубновского. В интервью для нашего сайта руководитель клиники, врач-реабилитолог Тимур Ашимов рассказал о деятельности центра, а также о том, как кинезитерапия может помочь пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы.

– В каком году открылся ваш медицинский центр?

– Лечебный центр ТОО «Кинезис Уральск» открылся в 2017 году. Его основное направление – это лечение пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы. Мы оказываем эффективную медицинскую помощь по методу кинезитерапии, которая исключает оперативное вмешательство в организм человека и применение лекарственных препаратов. В ходе лечения посредством специальных физических упражнений мы включаем резервы самого организма пациентов, улучшаем кровообращение, что способствует естественному восстановлению функций организма.

– Какие требования вы выполнили, чтобы открыть клинику по франшизе Бубновского?

– Перед открытием лечебного заведения по франшизе Бубновского мы заключили лицензионный договор на использование авторской методики доктора Бубновского. В рамках этого договора мы подобрали подходящее помещение и оборудовали его тренажерами. Затем мы набрали медицинский персонал и инструкторов, организовали их обучение в центре Бубновского в Москве. После всех этих мероприятий мы запустили наш центр.

– Сколько лет вы работаете в сфере медицины? Почему выбрали эту деятельность?

– Профессия врача – это не просто работа, а мое призвание. В детстве мечтал стать ветеринаром, но в итоге получил высшее образование в Карагандинском государственном медицинском университете по специальности врач-реабилитолог. После окончания университета в 2012 году пять лет проработал в качестве реабилитолога в центре Бубновского в Караганде. Параллельно с врачебной практикой два года преподавал на кафедре Клинической фармакологии и доказательной медицины в КМУ. В 2017 году решил оставить преподавание и полностью посвятить себя работе с людьми, открыв собственный центр по франшизе Бубновского в Уральске.

– Чем отличается кинезитерапия от ЛФК?

– Кинезитерапия с латыни переводится как «лечение движением» и является более усовершенствованной версией лечебной физкультуры. В дополнение к упражнениям ЛФК при кинезитерапии мы подключаем занятия на специальном тренажерном оборудовании, используем высокотехнологичные аппараты первого поколения физиотерапии, такие как аппарат ударно-волновой терапии, аппарат высокоинтенсивной магнитной стимуляции и высокоинтенсивной лазерной терапии.

– Пациенты с какими заболеваниями обращаются в центр?

– В основном к нам приходят пациенты с такими проблемами позвоночника как грыжи, протрузии и остеохондрозы. Очень много пациентов, которым требуется лечение суставов после полученных травм или после эндопротезирования крупных суставов. У нас налажена практика лечения пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, в основном это дети и подростки со сколиозом и плоскостопием.

– Сколько человек центр обслуживает в течение дня?

– Центр работает шесть дней в неделю с 9 утра до 18:00. В среднем за день мы оказываем реабилитационные услуги 50 - 90 пациентам.

– Как организован курс лечения?

– В общей сложности весь курс лечения состоит из трех циклов. В свою очередь один цикл включает 12 занятий. Мы рекомендуем посещать центр 3 раза в неделю, соответственно один цикл лечения пациент может завершить в течение одного месяца. Хочу отметить, что продолжительность лечения зависит от показателей здоровья самого пациента, которые выясняются в ходе индивидуальной консультации при первичном приеме. Если состояние относительно удовлетворительное, то можно ограничиться 1-2 циклами лечения.

– Расскажите о самых успешных кейсах центра.

– Интересных случаев у нас очень много. К примеру, в этом году к нам обратился 11-летний пациент с искривлением позвоночника на 14 градусов. После прохождения 4 циклов лечения, которые заняли 5 месяцев, мы сделали повторный снимок, который показал, что угол искривления позвоночника снизился до 7 градусов. Благодаря лечению у ребенка значительно исправилась осанка, и уменьшился болевой синдром в области спины.

Также вспоминается история нашей пациентки с выраженными артрозами коленных суставов. Она прошла у нас трехмесячную подготовку к эндопротезированию, и после самой операции получила трехмесячную реабилитацию у нас в центре. В настоящее время у нее отличный объем движения коленных суставов, исчезла хромота, которая мучала ее долгое время.

– Существуют ли какие-либо противопоказания или ограничения для лечения по этой методике?

– Кинезитерапия практически не имеет противопоказаний и может практиковаться пациентами от детского до самого пожилого возраста. Более того, лечиться по данной методике могут люди с инвалидностью, беременные и пациенты, которые прошли операции по замене суставов.

К примеру, у пациентов пожилого возраста нередко диагностируются соматические заболевания, такие как артериальная гипертония и сахарный диабет. При составлении лечебной программы для таких пациентов мы обязательно учитываем все эти факторы и составляем индивидуальный план лечения с учетом их заболеваний, ограничивая их от выполнения некоторых упражнений.

Однако, противопоказания для лечения по данному методу все-таки есть. В первую очередь мы не рекомендуем заниматься кинезитерапией пациентам с онкологией. Онкобольные пациенты могут лечиться по нашей методике только через три года после завершения лечения и с письменного разрешения их лечащего врача-онколога.

– Какая квалификация у медицинского персонала вашего центра?

– Штат центра состоит из двух опытных врачей-реабилитологов и 5 инструкторов, которые работают с пациентами в тренажерном зале. Инструктора имеют высшее педагогическое физкультурно-спортивное образование либо среднее медицинское образование. Все инструктора прошли специализацию на выездных обучающих курсах, которые проводятся преподавателями центра Бубновского при участии самого Сергея Бубновского.

– Насколько конкурентна ниша оказываемых вами услуг в Уральске?

– За последние 10 лет направление мышечной реабилитации значительно развилось. Это прекрасно, что по всей стране открываются современные центры, которые помогают людям восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни. А к конкуренции я отношусь положительно, она подстегивает к развитию.

– Какие медицинские тренажеры установлены в центре?

– Первую партию тренажеров мы купили в 2017 году при открытии центра. Оборудование до сих пор хорошо функционирует, мы регулярно проводим техосмотры. Ввиду увеличения количества наших пациентов возникла необходимость покупки дополнительных тренажеров. В начале 2024 года благодаря финансовой поддержке АО «Нурбанк» мы приобрели новое современное оборудование.

– Какие тренажеры вы приобрели с помощью кредитных средств от Нурбанка, и как они помогают в лечении и реабилитации пациентов?

– Наш арсенал физиотерапевтического оборудования пополнился тремя тренажерами. Оборудование куплено за счет кредитной линии, которую мы открыли в Нурбанке. Кредит субсидирован Фондом «Даму».

Мы приобрели два аппарата для ударно-волновой терапии, которые применяются в физиотерапии, реабилитации, ортопедии и спортивной медицине. Кроме того, мы купили электромагнитный стимулятор, который эффективно воздействует на глубокие нервные центры, периферические нервы, а также головной и спинной мозг, недоступные для других методов стимуляции. Все аппараты уже активно используются при лечении пациентов.

