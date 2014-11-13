С разъяснительной работой по дачным обществам отправились медицинские работники. Они отметили, что на дачных участках ими было зарегистрировано и поставлено на учет в различные медицинские учреждения более 3 тысяч людей, из которых 714 детей в возрасте до 5 лет.
Как отмечают медицинские работники, все больше людей перебираются из отдаленных сел ближе к черте города. У большинства семей, которые ютятся в дачных домиках, просто нет возможности приобрести достойное жилье в самом городе, они вынуждены покупать либо снимать дома в дачных обществах. Но, тем не менее, каждый из них должен быть прикреплен к медицинскому учреждению, чтобы в случае необходимости ему была оказана помощь.
- В октябре-ноябре управлением здравоохранения была инициирована кампания по проведению регистрации населения на дачных участках, - говорит главный педиатр области Гульмира САКУОВА
. - По итогам кампании нами было зарегистрировано более 74 беременных и более 700 детей до 5 лет. Я считаю, что беременные и дети до 5 лет входят в группу риска. Особенно в период подъема вирусной инфекции. Сейчас стабильное состояние, но зима еще впереди, возможно, будут вирусные инфекции и случаи гриппа.
Между тем врачи сетуют на то, что порой на поиски нужного дома, где проживает больной, уходит довольно много времени. Причиной таких поисковых работ стало банальное отсутствие опознавательных табличек с названиями садоводческих обществ.
- У нас возникли сложности с медицинским обслуживанием данного контингента, - говорит директор городской поликлиники № 2 Раниль ЖАЛИЕВ
. - Потому что 1, 2, 3 дачные по своим площадям это очень большая территория, примерно несколько микрорайонов города. Проживающие на дачах живут не компактно, а разрозненно. Хочу заметить, что на этой территории находится 41 общество, и каждое из них имеет аналогичные названия улиц: Яблоневая, Вишневая, Цветочная. А теперь представьте, какая путаница у врачей, когда нужно найти дом на такой улице, при этом табличек с названиями обществ зачастую просто отсутствуют. Хотелось бы обратиться к председателям садовых обществ. Это не стоит больших капитальных вложений, при въезде в каждое дачное общество поставьте билборды с названиями обществ, названиями и схемой расположения улиц, обяжите людей повесить номера улиц на домах. Это значительно облегчило бы работу медицинской службы.
Со своей стороны люди, которые живут на дачах, жалуются на то, что вынуждены выходить на центральную дорогу для встречи врачей. А также чтобы доехать до города, они стоят несколько часов в ожидании автобусов, так как утренний и вечерний автобус маршрута № 12 буквально забит до отказа. Дачники уже неоднократно просили продлить маршрут автобуса № 20, который доезжает только до автовокзала, но автоперевозчики пока навстречу дачникам не идут.
- Живем здесь уже порядка 6 лет. Дело в том, что мы сами сельские люди. Дети выросли и перебрались в город, а потом и мы с женой. Что нам одним там делать вдали от детей? - говорит пенсионер, житель дач Едиге КАКИБАЕВ
. - Купили тут домик, обустроили, утеплили и живем. С нами на дачах живут сын, сноха и двое внуков. Сын работает вахтовым методом. Старшая внучка Эльнара ходит в садик, который расположен в районе остановки «Мясокомбинат». Утром туда доехать тяжело на автобусе. Также и медиков вызывали несколько раз. Но чтобы их встретить, нужно выходить на дорогу, созваниваться с ними, чтобы они смогли найти дорогу. Нам бы хотелось, чтобы 20 маршрут продлили до поворота на 2 дачную. Ведь это не сложно, здесь дорога хорошая. Неужели так тяжело пойти нам на встречу?