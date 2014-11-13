Сегодня, 13 ноября, в управлении административной полиции ЗКО выбирали автоледи из числа курсанток уральских автошкол, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Конкурс проводился в рамках республиканской акции "Неделя безопасности дорожного движения". Напомним, акция для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма на дорогах проводится по всей республике с 10 по 16 ноября и включает в себя сразу несколько мероприятий.
- Сегодня курсантки автошкол города соревновались в теоретическом знании правил дорожного движения и на практике показали свои навыки вождения на базе автошколы "Союз водителей", - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Здесь учитывались и количество правильных ответов, и конечно, время, за которое они справились с заданиями. На практике курсантки показали умение фигурного вождения, при этом жюри обращало внимание на все нарушения, в том числе на не пристегнутый ремень безопасности, включение аварийного сигнала при заднем ходе и многое другое.
Знания девушек оценивали жюри, в составе которых были инструкторы школ и сотрудники управления административной полиции.
- Я уже отучилась два месяца, и прошла практику вождения, - рассказывает одна из конкурсанток Оксана КАСАНГАЛИЕВА. - В нашей семье женщины машины не водят, но вот я очень захотела сесть за руль, поэтому и пошла учиться. На занятия ходила каждый день, теперь вот осталось сдать экзамен. Но я в своих силах уверена.
За первые три призовых места девушкам вручили грамоты и кубки.
Первое место и звание "Автоледи" получила курсантка автошколы "Орал ардактау" Карылгаш БИМАГАМБЕТ, на втором месте Марина БУСЫГИНА и автошкола "Орал", а третье место завоевала Оксана КАСАНГАЛИЕВА и автошкола "Әділ".
К слову, в ЗКО около 30% водителей - женщины.
Нужно отметить, что завтра, 14 ноября, управление административной полиции проводит акцию "Стань заметнее". В 13 часов возле СОШ № 22 по улице Гагарина сотрудники УАП и помогающий им Спанч Боб раздадут ученикам начального звена и их родителям светоотражающие ленты для дальнейшего использования их в декорировании верхней одежды малышей.
- Эта акция направлена на популяризацию ношения световозвращателей как средств личной безопасности несовершеннолетних пешеходов при движении по дорогам, - говорит Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Благодаря совместным усилиям полиции и общественности в активном проведении подобных мероприятий на дорогах нашей области количество ДТП с участием детей сократилось на 41,3%, количество погибших снизилось на 40%, число раненых снизилось на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего же на 12 ноября в ЗКО произошло 266 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 66 человек и 319 были ранены.
16 ноября в Казахстане пройдет день памяти жертв ДТП. В этот день от здания УАП (облГАИ) в 10 часов стартует автоколонна из 10 черных автомашин. Желающие принять участие могут присоединиться к автоколонне, которая финиширует на Стеле. Кроме того, сопровождать автоколонну будет эвакуатор с искореженной в ДТП автомашиной. Ровно в 12 часов по местному времени на стеле в небо будут запущены черно-белые воздушные шары, а всем водителям будут раздаваться специальные памятки по безопасности дорожного движения и белые ленточки.
- Управление административной полиции ДВД ЗКО обращается ко всем водителям, 16 ноября, в День памяти жертв ДТП, в знак солидарности и поддержки включить ближний свет фар на автомобиле, а в полдень, в 12 часов дня по местному времени, нажать на звуковой сигнал автомобиля, тем самым почтить память погибших и пострадавших в ДТП, - говорит Динара АБДУЛКАЛИКОВА.
