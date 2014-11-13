Самый крупный инвестор в регионе перегородил им дорогу. Китайская компания «CNPC-Актобемунайгаз» прямо посреди центральной трассы поставила контрольно-пропускной пункт, установила шлагбаум и требует от подрядчиков, которые также работают на месторождении, деньги за проезд, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Такая ситуация, говорят подрядчики, происходит с весны этого года. - Чтобы получить пропуск, говорят, подписывайте договор долевого участия на содержание дороги. Но это же дорога на государственной собственности! - возмущается представитель подрядной организации Кенжетай ТЛЕУМАГАМБЕТОВ. Сотрудники подрядных организаций уже пожаловались в прокуратуру и в палату предпринимателей. В отношении китайской фирмы было вынесено представление, чтобы они немедленно убрали все препятствия на трассе, но инвестор из Поднебесной игнорирует все решения прокуроров. - Это дорога является дорогой областного значения Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба. На данном участке этот шлагбаум находится незаконно. Разрешение или согласование нашим органом не выдавалось, - сообщил начальник отдела управления автомобильных дорог Дастан АМАНОВ. В ответ на эти претензии сотрудник нефтяной компании парируют: разрешение у них уже есть. Оказывается, КПП и шлагбаум они установили, получив «благословение» у районного акима. - У нас есть постановление Мугалжарского акима за №488 от 30 декабря 2008 года, - рассказывает начальник отдела обеспечения безопасности на месторождении Жанажол Купжасар УТАЛИЕВ. - Земельный участок отведен на пост и на контрольно-пропускной пункт. И имеется также договор о предоставлении земельного участка в аренду на 14 лет пользования. Теперь прокуроры намерены проверить, насколько законно инвесторы из Китая получили это разрешение. А вместе с тем проверить законность действия самого акима Мугалжарского района.