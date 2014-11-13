В ходе пилотного проекта «Улучшение благосостояния людей с инвалидностью» поддержку в виде гранта получили несколько предпринимателей, проживающих в ЗКО. grant2152- Этот проект реализовывался совместно несколькими организациями, - говорит менеджер фонда «Даму» Айнагуль АРИСТАНОВА. - Так, активное участие приняли ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» в партнерстве с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и при финансовой поддержке компании «Би Джи Интернэшнл Лимитед». Всего в конкурсе были отобраны 35 предпринимателей с инвалидностью из городов Астана, Алматы и Уральск. Они прошли обучающий курс «Бизнес-советник», получили индивидуальные консультации по разработке бизнес-планов, а также помощь по юридическим, налоговым и прочим вопросам ведения бизнеса. В результате проведенного конкурса 15 бизнес-планов предпринимателей были признаны комиссией лучшими и получили гранты в размере 510 тысяч тенге, которые они могут использовать для дальнейшего развития и реализации своих проектов. Как оказалось, пять грантов получили предприниматели из Западно-Казахстанской области, и каждый из победителей планирует распорядиться выигрышем по-своему. Так, Гульсара ГАТАУОВА получила грант на открытие компьютерного класса, Баян САРСЕНБАЕВА на расширение уже действующего ателье, Сергей ЗИНЕЛОВ хочет закупить на полученную сумму кур-несушек для своей действующей птицефермы, Алия ДОСТАНОВА из Аксая получила грант на открытие цеха по производству пустотелых бетонных блоков, Виктор СИЗОВ хочет расширить и модернизировать свое действующее СТО. После торжественного вручения грантов, победители проекта с удовольствием поделились своими впечатлениями. - Я участвую в таком проекте первый раз и если честно не верил в свою победу, - говорит предприниматель, инвалид по слуху 2 группы Виктор СИЗОВ. - Дело в том, что я инвалид по слуху и после школы даже не знал, чем буду заниматься. Спасибо моему дяде, у которого в то время была своя автомастерская. Он меня подтолкнул, дал, так сказать, идею, как открыть свой бизнес. Теперь я уже сам более 10 лет как являюсь владельцем СТО. Теперь я знаю, что действительно выбрал правильный путь, и это действительно мое дело. Выигрыш гранта даст мне возможность закупить нужные мне инструменты для работы. Хочу сказать, что этот проект действительно реальная возможность раскрыть свои возможности как предпринимателя, а также дать возможность работать людям, которые вынуждены жить в тишине как и я.